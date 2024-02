Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου επιστρέφει στην τηλεόραση σε μία διαφορετική θέση - «Φουντώνουν» οι φήμες

Σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Νίκο Κοκλώνη βρίσκεται η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Το όνομά της ακούγεται έντονα τα τελευταία 24ωρα για το backstage room του νέου «Just the two of us» στο οποίο τις προηγούμενες σεζόν βρισκόταν η Κατερίνα Στικούδη η οποία ως γνωστόν διανύει τώρα τη δεύτερη εγκυμοσύνη της. Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου είχε συμμετάσχει στο παρελθόν ως διαγωνιζόμενη στο μουσικό talent show.

Είναι πολύ πιθανόν αυτή τη συνεργασία εφόσον τελικά υλοποιηθεί στη συχνότητα του Alpha να ακολουθήσει μια ακόμη στη συχνότητα του Open. H παρουσιάστρια έχει δεχθεί πρόταση για ψυχαγωγική εκπομπή ωστόσο εφόσον υπάρξει συμφωνία αυτή θα υλοποιηθεί από την επόμενη σεζόν.

Το πιθανότερο σενάριο για την Κωσταντίνα Σπυροπούλου είναι να παρουσιάσει εκπομπή το Σαββατοκύριακο καθώς η παρουσιάστρια δεν φαίνεται διατεθειμένη να αναλάβει την παρουσίαση καθημερινής ζωντανής εκπομπής λόγω των οικογενειακών της υποχρεώσεων.

Πάντως, για το backstage του νέου Just the two of us που θα κάνει πρεμιέρα καλώς εχόντων των πραγμάτων το Σάββατο 17 Φεβρουαρίου ακούγεται και το όνομα της Αλεξάνδρας Παναγιώταρου.

Ως γνωστόν στο διαγωνιστικό κομμάτι θα πάρει μέρος ο πρώην σύντροφός της και νικητής του «Survivor» Στάθης Σχίζας και αυτό από μόνο του ως γεγονός δημιουργεί τηλεοπτική ίντριγκα. Ένα ζευγάρι έκπληξη του show θα είναι αυτό της Μπάγιας Αντωνοπούλου που επιστρέφει τηλεοπτικά μετά τη λήξη της συνεργασίας της με το Mega με τον τραγουδιστή Χρίστο Αντωνιάδη.

Το τρέiλερ του νέου «Just the two of us» γυρίστηκε πριν λίγες ημέρες σε γνωστό νυχτερινό κέντρο και ανατρεπτικούς ρόλους για τον παρουσιαστή του Νίκο Κοκλώνη και τα τέσσερα μέλη της κριτικής επιτροπής Βίκυ Σταυροπούλου, Δέσποινα Βανδή, Καίτη Γαρμπή και Σταμάτη Φασουλή.

Η οριστική απόφαση του Open για το πρωινό του Σαββατοκύριακου

Νάσος Γουμενίδης στο Επί Τόπου | OPEN

Ανακοινώθηκε εντός του Open η τελική απόφαση για το νέο πρωινό πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου. Πρόκειται για εσωτερική μετακόμιση που θα υλοποιηθεί από το Σάββατο 10 Φεβρουαρίου.

Η εκπομπή του Νάσου Γουμενίδη «Επί Τόπου» φεύγει από τη μεσημεριανή ζώνη του καναλιού της Παιανίας και μετακομίζει στην πρωινή στο τρίωρο 10.00 – 13.00.

Έτσι όπως έγραφε το Reader και την 1η Φεβρουαρίου μπαίνει οριστικά τέλος στα σενάρια δημιουργίας νέας εκπομπής που διακινούνταν με διάφορες παραλλαγές από το προηγούμενο καλοκαίρι.

Το «Επί Τόπου» θα συνεχίσει με την υπάρχουσα δομή του δηλαδή infotainment θεματολογία με έμφαση στα κοινωνικά θέματα ενισχύοντας ωστόσο το lifestyle κομμάτι της εκπομπής.

Η απόφαση πάρθηκε καθώς κρίθηκε οικονομικά ασύμφορο να βγει νέα εκπομπή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επίσης πολλά πρόσωπα που βολιδοσκοπήθηκαν όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα για την παρουσίαση πρωινής εκπομπής το Σαββατοκύριακο απάντησαν αρνητικά. Η στρατηγική του Open αυτή τη στιγμή συμπεριλαμβάνει την ενίσχυση των προγραμμάτων που προηγούνται των δελτίων ειδήσεων.

Άμεσα θα βγει στον «αέρα» και το «Next Please» της Αννίτας Πάνια που επτά ημέρες την εβδομάδα θα δίνει lead in στο βραδινό δελτίο ειδήσεων του Open με την Εύα Αντωνοπούλου στην παρουσίαση τις καθημερινές και τον Νίκο Στραβελάκη τα Σαββατοκύριακα.