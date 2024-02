Η Μαρία Σολωμού επιστρέφει στην τηλεόραση αλλά ως παρουσιάστρια με late night εκπομπή

Σε αναζήτηση νέων τηλεοπτικών προϊόντων χαμηλού, ωστόσο, κόστους συνεχίζει να βρίσκεται το Open. Το κανάλι της Παιανίας προχωρά τον σχεδιασμό του για λανσάρισμα καινούργιων προγραμμάτων και αυτό που εξετάζεται στην παρούσα φάση είναι η επαναφορά της εκπομπής «Booth» διαφοροποιημένης, ωστόσο, αρκετά σε σχέση με την πρώτη της προβολή τέσσερα χρόνια πριν.

Το μαγκαζίνο με τις τηλεφωνικές γραμμές βγήκε για πρώτη φορά στον «αέρα» το 2020 με παρουσιάστριες τη Σοφία Μουτίδου, τη Σοφία Κουρτίδου, την Πηνελόπη Αναστασοπούλου και την Κρυσταλλία Ρήγα στη μεσημεριανή ζώνη του καναλιού της Παιανίας.

Τώρα αυτό που ακούγεται είναι η επαναφορά της εκπομπής στο late night πρόγραμμα του Open, ώστε οι συζητήσεις με τους τηλεθεατές να είναι περισσότερο «ανοιχτές» και να θίγονται θέματα που δεν μπορούν προφανώς να συζητηθούν σε μια μεσημεριανή εκπομπή.

Η συχνότητα ενδεχομένως να μην είναι καθημερινή και η εκπομπή να προβάλλεται δύο με τρεις φορές την εβδομάδα. Τα ονόματα που ακούγονται τώρα είναι και πάλι αυτά της Σοφίας Μουτίδου και της Πηνελόπης Αναστασοπούλου, ενώ φαβορί για τη συμμετοχή της στη νέα ομάδα είναι η ηθοποιός Μαρία Σολωμού.

Ακούστηκαν και τα ονόματα της Έλενας Χριστοπούλου και την Ελίνα Παπίλα με την τελευταία να δηλώνει στις τηλεοπτικές κάμερες πως ναι μεν είναι σε συζητήσεις για την τηλεοπτική της επιστροφή όχι, όμως, μέσω της συγκεκριμένης εκπομπής.

Στην παρέα θα προστεθεί και άντρας, πιθανότατα θα είναι ο ψυχοθεραπευτής Γιώργος Λιάγιος. Πάντως, ήδη στην Παιανία έχουν ξεκινήσει κάποιες πρώτες προετοιμασίες για την κατασκευή του πλατό. Πιθανότατα αυτή είναι και η τελευταία εκπομπή που θα κάνει για φέτος πρεμιέρα στο πρόγραμμα του Open, ενώ παράλληλα έχει ήδη ξεκινήσει ο σχεδιασμός για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν.

Ο Ηλίας Ψινάκης στο «Just The Two Of Us»

Τρία νέα ζευγάρια, αλλά και γκεστ κριτές θα ενταχθούν προσεχώς στο «Just The Two Of Us» με παρουσιαστή τον Νίκο Κοκλώνη. Το σόου έκανε πρεμιέρα το Σάββατο 17 Φεβρουαρίου και η διάρκειά του θα είναι τουλάχιστον μέχρι την έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας για τις Ευρωεκλογές. To νέο ζευγάρι που θα εισβάλει στο σόου θα είναι ο επί χρόνια συνεργάτης του Μάρκου Σεφερλή στο θέατρο ηθοποιός, Γιάννης Καπετάνιος, με coach τη Μαρία Καρλάκη.

Όσον αφορά στις γκεστ παρουσίες στην κριτική επιτροπή το όνομα που ακούγεται έντονα είναι αυτό του Ηλία Ψινάκη, του εμπειρότερου ίσως κριτή στην Ελληνική τηλεόραση με παρουσία στα πάνελ πολλών επιτροπών από αυτή του «Super Idol» και του «Dream Show» μέχρι και το τελευταίο «X Factor» που προβλήθηκε μέσα από τη συχνότητα του Mega.

Στο συγκεκριμένο κύκλο του «Just The Two Of Us» η παρουσία του βετεράνου μάνατζερ θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς μεταξύ άλλων θα πρέπει να κρίνει και τις φωνητικές επιδόσεις του συνεργάτη του από το «Γηροκομείο» δημοσιογράφου, Στέλιου Δρουμαλιά, ο οποίος στο φετινό κύκλο του «J2US» είναι ζευγάρι με την Άντζελα Δημητρίου.