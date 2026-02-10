Καρναβάλι Ξάνθης: Σκάνδαλο καταγγέλλει η αντιπολίτευση του δήμου για συναυλία της Φουρέιρα με κόστος 80 χιλ. ευρώ

Σκάνδαλο καταγγέλλει η αντιπολίτευση της Ξάνθης, καθώς κατηγορεί την δημοτική αρχή για σπατάλη των πόρων της ενόψει συναυλίας της Ελένης Φουρέιρα στο Καρναβάλι.

Όπως έγινε γνωστό από την εκπομπή «Το Πρωινό» η αμοιβή της ποπ σταρ για να πραγματοποιήσει συναυλία στην πόλη της Ξάνθης ανέρχεται σε 36.000 ευρώ, ποσό που η αντιπολίτευση θεωρεί εξωφρενικό για τα μέτρα του δήμου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η αντιπολίτευση υποστηρίζει ότι με τα ίδια χρήματα θα μπορούσαν να είχαν κάνει ένα πιο εντυπωσιακό event για το δεύτερο μεγαλύτερο Καρναβάλι της χώρας.

Ένας εκ των δημοτικών συμβούλων, ο Εμμανουήλ Φανουράκης, διατύπωσε ξεκάθαρες κατηγορίες κατά της δημοτικής αρχής για αδιαφάνεια, καθώς ενώ η αμοιβή της τραγουδίστριας είνια 36.000 ευρώ το συνολικό κόστος της εμφάνισης ανέρχεται στα 87.500 ευρώ.

«Υπάρχει μια ασάφεια», είπε ο ίδιος στην εκπομπή, ισχυριζόμενος ότι κάποια από τα έξοδα που αναγράφονται στο επίσημο έγγραφο είναι ανούσια.

«Με 80.000 ευρώ μπορεί να δημιουργήσει ένα πολύ καλύτερο event, από το να κάνεις μια συναυλία με τη Φουρέιρα μόνο half playback και χορευτές», δήλωσε ο ίδιος.