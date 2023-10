Λίστα με τις 50 καλύτερες σειρές του 21ου αιώνα προκαλεί οργή

Το Hollywood Reporter υπάρχει εδώ και δεκαετίες ως περιοδικό - ηλεκτρονικό ή/και χάρτινο - και καταγράφει ενδιαφέροντα θέματα της αμερικάνικης showbiz.

Πρόσφατα, αποφάσισαν να γεμίσουν τις σελίδες τους με μια λίστα, όπως συμβαίνει σε όλα τα ιντερνετικά μέσα του πλανήτη, οταν ξεμένουν από πρωτογενή θέματα.

Έβαλαν σημάδι τον αριθμό "50" και σκέφτηκαν ποιες θα μπορούσαν να είναι οι καλύτερες σειρές από το 1999 μέχρι και σήμερα.

Η λίστα

50 Sex and the City (HBO, 1998-2004)

49 Avatar: The Last Airbender (Nickelodeon, 2005-2008)

48 South Side (Comedy Central and Max, 2019-2022)

47 Vida (Starz, 2018-2020)

46 The Underground Railroad (Amazon Prime, 2021)

45 The Crown (Netflix, 2016-present)

44 The Leftovers (HBO, 2014-2017)

43 Anthony Bourdain: Parts Unknown (CNN, 2013-2018)

42 Station Eleven (HBO Max, 2021)

41 Beef (Netflix, 2023)

40 Insecure (HBO, 2016-2021)

39 The Deuce (HBO, 2017-2019)

38 Band of Brothers (HBO, 2001)

37 Crazy Ex-Girlfriend (The CW, 2015-2018)

36 The Shield (FX, 2002-2008)

35 Chernobyl (HBO, 2019)

34 Jane the Virgin (The CW, 2014-2019)

33 Orange Is the New Black (Netflix, 2013-2019)

32 Veep (HBO, 2012-2019)

31 Fleabag (BBC Three and Amazon Prime Video, 2016-2019)

30 Game of Thrones (HBO, 2011-2019)

29 Broad City (Comedy Central, 2014-2019)

28 How To With John Wilson (HBO, 2020-2023)

27 Parks and Recreation (NBC, 2009-2015)

26 Battlestar Galactica (Sci-Fi/Syfy, 2003-2009)

25 Review (Comedy Central, 2014-2017)

24 I May Destroy You (BBC One - HBO, 2020)

23 Survivor (CBS, 2000- Σήμερα)

22 Better Things (FX, 2016-2022)

21 Deadwood (HBO, 2004-2006)

20 Peep Show (2003-2015, Channel 4)

19 Rectify (SundanceTV, 2013-2016)

18 Friday Night Lights (NBC and The 101 Network, 2006-2011)

17 Halt and Catch Fire (AMC, 2014-2017)

16 Breaking Bad (AMC, 2008-2013)

15 Atlanta (FX, 2016-2022)

14 Enlightened (HBO, 2011-2013)

13 30 for 30 (ESPN, 2009-present)

12 The Americans (FX, 2013-2018)

11 The Daily Show (Comedy Central, 1996-present)

10 BoJack Horseman (Netflix, 2014-2020)

09 Freaks and Geeks (NBC, 1999-2000)

08 Girls (HBO, 2012-2017)

07 Better Call Saul (AMC, 2015-2022)

06 Reservation Dogs (FX/Hulu, 2021-2023)

05 The Wire (HBO, 2002-2008)

04 30 Rock (NBC, 2006-2013)

03 Succession (HBO, 2018-2023)

02 The Sopranos’ (HBO, 1999-2007)

01 Mad Men (AMC, 2007-2015)

Τα θετικά

Θυμούνται το Freaks and Geeks, την αδικημένη σειρά του Τζαντ Άπατοου, που μας συστήθηκε τον Σεθ Ρόγκεν, τον Τζέιμς Φράνκο κι ένα σωρό άλλους μετέπειτα σταρ της εποχής των μιλένιαλ.

The Wire - δεύτερη σεζόν | Outnow.ch

Τοποθετεί στην πρώτη πεντάδα όλα τα «ιερά τέρατα» της σύγχρονης τηλεόρασης, όπως τα Sopranos, The Wire, Succession.

Girls: Πρώτη σεζόν | Outnow.ch

Επίσης ναι, συμφωνούμε και για Better Call Saul, Girls, στην πρώτη δεκάδα, και φυσικά για το Fleabag.

Τα λάθη

Λείπει το Curb Your Enthusiasm, και το Always Sunny in Philadelphia, δύο κωμικές σειρές σούπερ προβοκατόρικες, με φανατικό κοινό, που παίζονται εδώ και δύο δεκαετίες στο HBO και το FX αντίστοιχα.

Επίσης, ΤΑ ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ;; ΤΟ TRUE DETECTIVE ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ; (ΦΩΝΑΖΩ, ΝΑΙ), ΤΟ STRANGER THINGS; Ας μην μιλήσουμε για το "Big Bang Theory" που επίσης δεν υπάρχει πουθενά...

Californication- πρώτη σεζόν | Outnow.ch

Μπορώ να καταλάβω πως τα Californication, Sons of Anarchy, Ηοuse of Cards λείπουν από την 50άδα λόγω του ότι περιλάμβαναν σκηνές με σεξ, βία και τον Κέβιν Σπέισι. Είναι όμως αυτός ένας επαρκής λόγος να αρνηθούμε ότι υπήρξαν; (και έκαναν τεράστια επιτυχία). Το Sherlock επίσης, «εξαφανίστηκε» από την 50αδα.

Η επιτήδευση

Σε ρυθμό πολυβόλου, συγκεντρώνω εδώ τις επιτηδευμένες, arthouse σειρές αυτής της 50άδας, που με πολύ κόπο θυμήθηκα πως κάποτε υπήρξαν (με εξαίρεση το Atlanta).

Halt and Catch Fire: Πάρα πολύ ενδιαφέρον, σαν μεταφορά του Mad Men στην εποχή των υπολογιστών. Δεν είχε ποτέ κοινό, ξεχάστηκε γρήγορα.

Reservation Dogs: Γλυκιά δραμεντί με εφήβους, επίσης indie διαμάντι με πάρα πολύ περιορισμένο κοινό. Πώς το κρίνουμε ως Top 50 υλικό;

Enlightened:Δραμεντί με την Λόρα Ντερν. Υπέροχη ηθοποιός η Λόρα Ντερν, αλλά ποιος θυμάται την εν λόγω σειρά.

Βetter Things: Πολύ καλή η Πάμελα Αντλόν στον πρωταγωνιστικό ρόλο, αλλά ΠΟΣΕΣ ΑΚΟΜΑ ΔΡΑΜΕΝΤΙ;

Atlanta: Υπέροχοι οι Ντόναλντ Γκλόβερ - ΛαΚιθ Στάνφιλντ, αλλά αν καταφέρεις να δεις όλη την τελευταία σεζόν χωρίς να σε πιάσει ύπνος, σου αξίζει μετάλλιο.

Το συμπέρασμα

Το Hollywood «φοβάται» την κωμωδία και τον «ελέφαντα» του cancel που μπορεί να καιροφυλακτεί πίσω της, γι' αυτό ενίοτε παριστάνει πως σπουδαίες κωμικές σειρές δεν υπήρξαν ποτέ.

Οι λίστες με «τα καλύτερα» επίσης, είναι καταδικασμένες στο να προκαλούν οργή, ειδικότερα όταν καλύπτουν μια τόσο μικρή χρονική περίοδο όπως είναι η 24ετια που διανύουμε.