Μαριγκόνα: «Έχουν έρθει Παναθηναϊκοί και μου έχουν πει ότι έγιναν Ολυμπιακοί για εμένα»

Για το πώς την φλερτάρουν οι άντρες μίλησε η Μαριγκόνα, η οποία κέρδισε χιλιάδες ακόλουθους στο Instagram, όταν ένα πλάνο της εμφανίστηκε στην τηλεόραση κατά τη διάρκεια αγώνα μπάσκετ του Ολυμπιακός ενάντια Βιλερμπάν, αποκαλύπτοντας πως πολλοί της έχουν αναφέρει πως έχουν αλλάξει ομάδα για εκείνη.



Η influencer εμφανίστηκε στην εκπομπή «Το Πρωινό» την Τρίτη 24 Μαρτίου, αναφέροντας πως όσοι την πλησιάζουν είναι πολύ ευγενικοί και συνήθως ζητούν απλώς να βγάλουν φωτογραφία μαζί της, ενώ τόνισε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει αντιμετωπίσει κάποια ακραία συμπεριφορά από άνδρες που τη φλερτάρουν:



«Υπάρχουν άντρες που έρχονται και μου ζητάνε να βγάλουμε μαζί φωτογραφία, τώρα που με ξέρουν πιο πολύ. Δεν δέχομαι πολύ έντονο φλερτ, είναι σε φυσιολογικά πλαίσια. Ο κόσμος που έρχεται να μου μιλήσει είναι πολύ ευγενικός. Έχουν έρθει Παναθηναϊκοί και μου έχουν πει ότι έγιναν Ολυμπιακοί για εμένα. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό», επισήμανε.

Στη συνέχεια επισήμανε πως ο σύντροφός της δεν την ζηλεύει λόγω της αναγνωρισιμότητας που έχει λάβει, ξεκαθαρίζοντας πως όσα λέγονται για τον χωρισμό τους δεν ισχύουν.

«Δεν ισχύει ότι είχαμε χωρίσει. Κάθε ζευγάρι έχει τα πάνω και τα κάτω του. Τώρα που είμαστε λίγο πιο γνωστοί πρέπει να τα προσέχουμε λίγο παραπάνω αυτά, αλλά όλα καλά. Δεν με ζηλεύει καθόλου. Όταν έγινε όλο αυτό μου είπε να ανοίξω τον λογαριασμό μου στο Instagram. Μου είπε ότι ήταν τρομερή ευκαιρία και είπα ας το δοκιμάσω. Δεν έχουμε παντρευτεί. Δεν ξέρω αν θα παντρευτούμε, δεν μου έχει κάνει πρόταση γάμου. Μετά από εννιά χρόνια σχέσης δεν νομίζω να φοβάται μη με κλέψουν. Έχουμε ζήσει τα πάντα μαζί. Είμαστε πολύ κουλ με το θέμα γάμος», είπε.

