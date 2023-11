Με αυτό το συμβόλαιο προσπαθεί ο ΑΝΤ1 να «δέσει» τον Γρηγόρη Αρναούτογλου

Στην πιο ανταγωνιστική σεζόν της τελευταίας 20ετιας στην τηλεόραση υπάρχουν λιγότερα από κάθε άλλη χρονιά πρόσωπα που ξεχωρίζουν. Μεταξύ αυτών και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου του οποίου το συμβόλαιο με τον ΑΝΤ1 λήγει το προσεχές καλοκαίρι. Έπεσαν λίτρα νερού στο μύλο της σεναριολογίας για το τηλεοπτικό μέλλον του δημοφιλούς παρουσιαστή χύθηκαν τόνοι μελάνης για το εάν θα μετακινηθεί σε άλλο τηλεοπτικό σταθμό.

Πράγματι, υπήρξε ενδιαφέρον από το Mega, ωστόσο, δεν έγινε κάτι περισσότερο από μια διερευνητική επαφή. Ο Γρηγόρης είχε εξ αρχής δηλώσει και on camera πως προτεραιότητά του είναι ο ΑΝΤ1. Σύμφωνα με πληροφορίες των τελευταίων 24ωρων, υπάρχει ήδη κατ’ αρχήν συμφωνία μεταξύ καναλιού και παρουσιαστή και έχει ήδη συνταχθεί και το προσχέδιο του νέου συμβολαίου.

Σύμφωνα με αυτό, προτείνεται στον Γρηγόρη Αρναούτογλου ανανέωση της συνεργασίας του με το κανάλι του Αμαρουσίου για τα επόμενα τρία χρόνια για την παρουσίαση της βραδινής εκπομπής «The 2night show» του τηλεπαιχνιδιού «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» σε σταθερή βάση, ενώ θα υπάρχει και ειδική πρόβλεψη οι δύο πλευρές να συζητήσουν και άλλα τηλεοπτικά πρότζεκτς στο μέλλον.

Ήταν εξαρχής πολύ υψηλά στις προτεραιότητες του ΑΝΤ1 η ανανέωση του εν λόγω συμβολαίου και από εκεί ξεκίνησαν και οι συζητήσεις. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, δεν πρόκειται να γνωστοποιηθεί τίποτα για το θέμα πριν ανακοινωθεί το όνομα του νέου διευθυντή προγράμματος του σταθμού που θα αναλάβει τη θέση από την οποία απομακρύνθηκε ο Τζώρτζης Ποφάντης.

Δύο σενάρια για την έναρξη του «J2US»

Ξεκινά η προετοιμασία του νέου «Just The Two Of Us» από την Barking Well Media χωρίς προς το παρόν να υπάρχει συγκεκριμένη έναρξη ημερομηνίας του τραγουδιστικού σόου του Alpha. Το πιθανότερο βέβαια είναι να βγει στον «αέρα» τον Φεβρουάριο με μια μικρή απόσταση από το φινάλε του «Fame Story» που θα συμπέσει χρονικά με το τέλος του 2023.

Πάντως, ο Νίκος Κοκλώνης και η εταιρία παραγωγής ήδη προετοιμάζονται για τον επόμενο κύκλο: Η κριτική επιτροπή παρά τις φήμες περί αποχώρησης της Καίτης Γαρμπή παραμένει ως έχει: Δηλαδή η λαϊκή τραγουδίστρια μαζί με τους Βίκυ Σταυροπούλου, Δέσποινα Βανδή και Σταμάτη Φασουλή. Αυτό που δεν είναι σίγουρο είναι η παρουσία της Κατερίνας Στικούδη στα backstage του show και αυτό έχει να κάνει καθαρά και μόνο με το γεγονός πως η περφόμερ διανύει τη δεύτερη εγκυμοσύνη της.

Όσον αφορά στους διαγωνιζόμενους υπάρχει μια «βάση δεδομένων» που περιλαμβάνει περισσότερα από 50 άτομα, τόσο για τη θέση των coaches όσο και των διαγωνιζόμενων.

Μάλλον, αποκλείεται να δούμε πρόσωπα από τους προηγούμενους κύκλους καθώς και ο Alpha αλλά και ο Νίκος Κοκλώνης θέλουν να δώσουν αίσθηση ανανέωσης στο τραγουδιστικό σόου. Οι τελικές αποφάσεις αναμένονται σύντομα.