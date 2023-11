Mean Girls: Πώς είναι σήμερα οι πρωταγωνίστριες της διάσημης ταινίας

Αποτέλεσε μία από τις δημοφιλέστερες ταινίες που κυκλοφόρησαν το 2004 και σήμερα έχει γίνει αυτό που θα λέγαμε «cult classic». Η ταινία «Mean Girls» είναι μια αμερικανική εφηβική κωμωδία, σε σκηνοθεσία του Μαρκ Γουότερς και σενάριο της Τίνα Φέι (παίζει και στην ταινία), με πρωταγωνίστριες τις Λίντσεϊ Λόχαν, Ρέιτσελ ΜακΑνταμς, Λέισι Τσάμπερτ και την Αμάντα Σέιφριντ στο κινηματογραφικό της ντεμπούτο.

Το σενάριο βασίζεται εν μέρει στο βιβλίο της Rosalind Wiseman «Queen Bees and Wannabes» του 2002, το οποίο περιγράφει τις κλίκες των γυναικών στο Λύκειο, τον σχολικό εκφοβισμό και την επιζήμια επίδραση που μπορούν να έχουν στους εφήβους.

Η πλοκή επικεντρώνεται στην αφελή έφηβη Cady Heron (Λίντσεϊ Λόχαν), η οποία αρχίζει να φοιτά σε ένα σύγχρονο αμερικανικό Λύκειο μετά από χρόνια κατ' οίκον διδασκαλίας από τους γονείς της, ενώ αυτοί έκαναν έρευνα στην Αφρική. Η ταινία κυκλοφόρησε στις 30 Απριλίου 2004 και έφερε εισπράξεις 130,1 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως.

Το τηλεοπτικό σίκουελ «Mean Girls 2», έκανε πρεμιέρα στο ABC Family στις 23 Ιανουαρίου 2011. Η ταινία έγινε μιούζικαλ στο Μπρόντγουεϊ αλλά διακόπηκε άδοξα λόγω της πανδημίας του κορονοϊού και η κινηματογραφική μεταφορά του μιούζικαλ αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 12 Ιανουαρίου 2024, με νέο καστ.

Οι Λίντσεϊ Λόχαν, Ρέιτσελ ΜακΑνταμς, Λέισι Τσάμπερτ και την Αμάντα Σέιφριντ σφράγισαν την ταινία με τους ρόλους τους. Πού βρίσκονται όμως σήμερα;

Λίντσεϊ Λόχαν

Η Λίντσεϊ Λόχαν καθιερώθηκε ως εφηβικό είδωλο με την εμπορική επιτυχία Mean Girls και για τον ρόλο της απέσπασε βραβεία στα MTV Movie Awards και Teen Choice Awards.

Η Αμερικανίδα ηθοποιός τραγουδίστρια και μοντέλο γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη στις 2 Ιουλίου του 1986. Ξεκίνησε την καριέρα ως μοντέλο από την παιδική ηλικία. Μέχρι το 2007 η καριέρα της ήταν ανοδική, παίζοντας πρωταγωνιστικούς ρόλους σε ταινίες που έγιναν μεγάλες επιτυχίες.

Η Λίντσεϊ Λόχαν ασχολήθηκε με τη μόδα, ενώ μπήκε και στον τομέα των επιχειρήσεων. Το 2016 άνοιξε στην Αθήνα το Lohan Nightclub, τον Μάιο του 2018 άνοιξε beach resort στη Μύκονο και αργότερα άνοιξε ένα ακόμη στη Ρόδο.

Η προσωπική της ζωή έγινε συχνά θέμα στα μέσα ενημέρωσης, από τα εφηβικά της χρόνια όταν και εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην τηλεόραση. Τα δύσκολα παιδικά χρόνια, που η ίδια έχει αποκαλύψει ότι πέρασε, τα προβλήματα που αντιμετώπισε με τον νόμο και οι συλλήψεις έγιναν συχνά πρωτοσέλιδα.

Η Λίντσεϊ Λόχαν είναι παντρεμένη με τον Bader Shammas από το 2022 και τον Ιούλιο του 2023 απέκτησαν τον γιο τους.

Ρέιτσελ ΜακΆνταμς

Ήταν 26 ετών όταν πρωταγωνίστηκε στο «Mean Girls». Υποδύθηκε την Regina George, την αρχηγό της κλίκας των «Plastics», ένα κορίτσι που μεγάλωσε μέσα στα πλούτη, από όπου πιθανόν να πηγάζει η ανάγκη της για έλεγχο, η αίσθηση ανωτερότητας και οι εξειδικευμένες τακτικές χειραγώγησης, πιθανόν λόγω της επιείκειας των γονιών της απέναντί της.

Η Ρέιτσελ ΜακΆνταμς εκτός από το Mean Girls, πρωταγωνίστησε και στο ρομαντικό δράμα «The Notebook» και είδε την καριέρα της να εκτοξεύεται. Ακολούθησαν και άλλες επιτυχίες και τα μέσα ενημέρωσης της έδωσαν τον τίτλο του «κοριτσιού που έχει όλο το πακέτο».

Το 2006 αποσύρθηκε από τη δημόσια ζωή και επέστρεψε στα καλλιτεχνικά δρώμενα το 2008. Έκτοτε έχει παίξει σε διάφορες ταινίες, αλλά κρατά πολύ χαμηλούς τόνους. Το 2015 συμπρωταγωνίστησε στη ταινία Spotlight: Όλα στο φως, στην οποία για την ερμηνεία της έλαβε υποψηφιότητα για Όσκαρ Β' Γυναικείου Ρόλου.

Η ΜακΆνταμς είναι περιβαλλοντολόγος, ενώ το 2011 είχε λάβει μέρος σε διαμαρτυρία κατά της οικονομικής ανισότητας, της απληστίας των εταιρειών και της επιρροής των λόμπι και των εταιρειών στην κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Από το 2016 μέχρι σήμερα, είναι ζευγάρι με τον συγγραφέα Τζέιμι Λίντεν, με τον οποίο έχουν αποκτήσει έναν γιο, που γεννήθηκε στις 10 Απριλίου 2018.

Λέισι Τσάμπερτ

Η Λέισι Τσάμπερτ υποδύθηκε την πλούσια, αλλά τρομερά ανασφαλή Gretchen Wieners στην ταινία. Η Λέισι Τσάμπερτ εμφανίστηκε στην μικρή οθόνη από την ηλικία των 10 ετών, όταν το 1992 έπαιξε στο «All My Children». Πριν από το «Mean Girls» είχε παίξει σε πολλές ταινίες και σειρές, ενώ είχε «δανείσει» και τη φωνή της σε σειρές κινουμένων σχεδίων, όπως το Family Guy. Μετά την επιτυχία του Mean Girls ακολούθησαν και άλλοι ρόλοι σε πολλές ταινίες και σειρές που έκαναν επιτυχία.

Το 2016 απέκτησε το δικό της blog στην ιστοσελίδα του People και έγραψε για το πώς ανακάλυψε ότι ήταν έγκυος, το γεγονός ότι έμαθε ότι θα αποκτήσει κορίτσι και ότι βρήκε έξυπνους τρόπους για να κρύψει την κοιλιά της στα γυρίσματα.

Τον Σεπτέμβριο του 2022, η Chabert λάνσαρε τη δική της σειρά ρούχων με το τηλεοπτικό δίκτυο οικιακών αγορών HSN με την ονομασία «Lacey Chabert Collection».

Η ηθοποιός παντρεύτηκε τον David Nehdar, στις 22 Δεκεμβρίου 2013 στο Λος Άντζελες και τον Σεπτέμβριο του 2016 απέκτησαν την κόρη τους.

Αμάντα Σέιφριντ

Η Αμάντα Σέιφριντ υποδύθηκε τον ρόλο της ανόητης κοπέλας ονόματι Karen Smith, κάνοντας έτσι το κινηματογραφικό της ντεμπούτο. Η Αμάντα Σέιφριντ γεννήθηκε το 1985 στην Πενσυλβάνια των ΗΠΑ και ξεκίνησε την καριέρα της ως μοντέλο σε ηλικία 11 ετών. Σε ηλικία 15 ετών ξεκίνησε την καριέρα της ως ηθοποιός με σποραδικές εμφανίσεις στις σειρές As the World Turns και All My Children.

Μετά το «Mean Girls» είχε υποστηρικτικούς ρόλους σε ανεξάρτητες ταινίες όπως οι: Εννέα Ζωές (Nine Lives) το 2005 και Μοιραία Απαγωγή (Alpha Dog) το 2006. Επίσης, έκανε σποραδικές εμφανίσεις σε επεισόδια της τηλεοπτικής σειράς Veronica Mars (2004–2006). Το 2008 είδε την καριέρα της να εκτοξεύεται και η ίδια να γίνεται παγκοσμίως γνωστή με τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στο μιούζικαλ «Mamma Mia!».

Η Αμάντα Σέιφριντ έχει παραδεχτεί ότι πάσχει από άγχος, ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή και κρίσεις πανικού. Η προσωπική της ζωή έχει απασχολήσει τα μέσα ενημέρωσης και κάποιες από τις σχέσεις της έχουν έρθουν στο φως της δημοσιότητας. Η ηθοποιός είχε σχέση με τον ηθοποιό Ντομινίκ Κούπερ κατά διαστήματα από το 2008 έως το 2009 και με τον ηθοποιό Τζάστιν Λονγκ από το 2013 έως το 2015. Επίσης, έβγαινε με τον πρωταγωνιστή του Dexter, Ντέσμοντ Χάρινγκτον, από τον Ιούλιο του 2012 έως τον Απρίλιο του 2013.

Το 2016 έκανε σχέση με τον συμπρωταγωνιστή της στην ταινία The Last Word, Τόμας Σαντόσκι, με τον οποίο επιβεβαίωσαν τον αρραβώνα τους στις 12 Σεπτεμβρίου 2016 και παντρεύτηκαν τον Μάρτιο του 2017. Οι δύο ηθοποιοί έχουν δύο παιδιά, μια κόρη και έναν γιο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Αμάντα Σέιφριντ είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Διεθνούς Δικτύου για την Βοήθεια, Ανακούφιση και Βοήθεια (INARA), το οποίο παρέχει ιατρικές υπηρεσίες σε παιδιά που έχουν τραυματιστεί σε εμπόλεμες ζώνες, με ιδιαίτερη έμφαση στα παιδιά πρόσφυγες από τη Συρία.

Τα «Mean Girls» ενώθηκαν για μία διαφήμιση

Ενόψει της Black Friday τα «Mean Girls» βρέθηκαν και πάλι και πρωταγωνιστούν σε μία διαφήμιση. Η Λίντσεϊ Λόχαν μαζί με τις Λέισι Τσάμπερτ και Αμάντα Σέιφριντ πρωταγωνιστούν σε μία διαφήμιση του Αμερικανικού retailer Walmart για τις εκπτώσεις και τις προσφορές της Black Friday.

«Μερικά πράγματα δεν αλλάζουν ποτέ. Τις Τετάρτες φοράμε ροζ» ακούγεται να λέει η Cady (ο ρόλος που υποδύθηκε η Λίντσεϊ Λόχαν).

Στη διαφήμιση αναδημιουργούν την εμβληματική σκηνή της ταινίας με το Jingle Bell Rock και τις σέξι, κόκκινες στολές του Άγιου Βασίλη.

