Μεγάλη μεταγραφή Ρουβά στο Fame Story - Η δυσκολία που έχει ο Ατζούν

Παραδομένοι στη θερινή ραστώνη (σύντομης διάρκειας η φετινή) συνεχίζουν τις διακοπές τους οι εγχώριοι τηλεαστέρες καθώς και στελέχη εκπομπών και τηλεοπτικών σταθμών. Τα κινητά όμως δεν μπαίνουν σε flying mode.

Υπάρχουν ακόμη θέματα προς επίλυση και εκκρεμότητες που ενδεχομένως να προκαλέσουν καραμπόλες και εκπλήξεις. Από την περσινή σεζόν ο ΣΚΑΪ έχει αφήσει ασαφές το εάν θα υπάρξει νέος κύκλος του «The Voice» κατά τη διάρκεια της σεζόν 23’ – 24’.

Σίγουρα το talent show δεν πρόκειται να βγει στο πρώτο μισό της σεζόν, πιθανότατα ούτε και στο δεύτερο και αυτό οφείλεται εν πολλοίς στα χαμηλά νούμερα τηλεθέασης που κατέγραψε ο προηγούμενος κύκλος με τα ποσοστά αρκετές φορές να είναι μονοψήφια.

Μετά από αρκετά χρόνια συνεργασίας για την ακρίβεια επτά ο Σάκης Ρουβάς φαίνεται πως εγκαταλείπει το κανάλι του Φαλήρου. Η συνεργασία ξεκίνησε με τον τραγουδιστή σε ρόλο παρουσιαστή στο «X Factor» (2016, 2017), συνεχίστηκε με την παρουσία του σε θέση coach στο «The Voice» για επτά σεζόν (2016 – 2023) ενώ παρουσίασε δύο ακόμη πρότζεκτς: Την αφιερωματικού χαρακτήρα εκπομπή «Idols» (2021) και το talent show μεταμορφώσεων «The Masked Singer» (2022).

Ο κύκλος φαίνεται πως κλείνει και ενδεχομένως ανοίγει ένας άλλος αυτός του «Fame Story».

Πολλά είναι τα ονόματα πρώτης γραμμής που ακούγονται για την κριτική επιτροπή του προγράμματος που θα αναβιώσει από την Barking Well Media και το Star με παρουσιαστή τον Νίκο Κοκλώνη, ανάμεσα τους και αυτό του δημοφιλούς και αειθαλούς Έλληνα ποπ σταρ. Η πρώτη επαφή έχει ήδη γίνει. Η τελική σύνθεση της κριτικής επιτροπής αναμένεται στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Ο Ατζούν ψάχνει τους «Celebrities» που θα δοκιμάσουν τις αντοχές τους στον Άγιο Δομίνικο

Survivor All Star: Ατζούν Ιλίτζαλι | Glomex

Μετά τον Δεκαπενταύγουστο θα ξεκινήσουν επίσημα τα τηλεφωνήματα των υπεύθυνων casting της Acun Medya προς υποψήφιους παίκτες και παίκτριες για το νέο ριάλιτι «I am a Celebrity get me out of here» αν και κάποιες διερευνητικές επαφές έχουν ήδη γίνει χωρίς μέχρι στιγμής ιδιαίτερα ενθαρρυντικά αποτελέσματα.

Στην κατάρτιση της τελικής λίστας και σε αντίθεση με το «Survivor» τα στελέχη του ΣΚΑΪ θα έχουν τον πρώτο λόγο καθώς ως γνωστόν το κανάλι του Φαλήρου εξασφάλισε τα δικαιώματα του ριάλιτι από το βρετανικό ITV και στη συνέχεια εκχώρησε στον Ατζούν την εκτέλεση της παραγωγής.

Βέβαια ο Τούρκος παραγωγός έχει γυρίσει το ριάλιτι και για άλλες χώρες του εξωτερικού και συγκεκριμένα των Βαλκανίων και της Λατινικής Αμερικής. Παρουσιαστής θα είναι ο Γιώργος Λιανός ενώ ακόμη δεν έχει κλείσει το όνομα του συμπαρουσιαστή.

Όσον αφορά στη λίστα των υποψήφιων παικτών – παικτριών που θα πρέπει να αντέξουν δύσκολες δοκιμασίες όπως για παράδειγμα να φάνε έντομα συμπεριλαμβάνονται τα ονόματα του Τρύφωνα Σαμαρά, του Λάκη Γαβαλά, της Αλέξανδρας Παναγιώταρου, του Βαλάντη και του Αλέξη Παππά.

Το ριάλιτι θα είναι σύντομης διάρκειας (Γύρω στις 12 εβδομάδες) ωστόσο η «άνθιση» που επικρατεί αυτή τη στιγμή σε πολλούς τομείς της εγχώριας …βιοτεχνίας θεάματος με πληθώρα θέσεων εργασίας έχει οδηγήσει αρκετούς celebrities να αρνηθούν παρά τις ικανοποιητικές αμοιβές που τους προσφέρθηκαν…

Αποχωρεί από τον ΑΝΤ1 η Ελίνα Παπίλα

Δεν συνεχίζεται η συνεργασία της Ελίνας Παπίλα με τον ΑΝΤ1 όπως οριστικοποιήθηκε σε πρόσφατη επαφή που είχε η παρουσιάστρια με στέλεχος του τηλεοπτικού σταθμού του Αμαρουσίου.

Τα αποτελέσματα της εκπομπής «Είμαστε μαζί» που παρουσίαζε τα Σαββατοκύριακα ήταν από την πρώτη στιγμή απογοητευτικά και δεν υπήρχε πιθανότητα να συνεχιστεί το εν λόγω τηλεοπτικό προϊόν. Ωστόσο είχε μείνει ανοιχτό το ενδεχόμενο η παρουσιάστρια να αξιοποιηθεί από τη νέα σεζόν σε κάποιο άλλο πόστο.

Κάτι το οποίο δεν θα συμβεί καθώς το πρόγραμμα του ΑΝΤ1 όσον αφορά στην ψυχαγωγία έχει πλέον κλείσει τουλάχιστον για πρώτο μισό της καινούργιας τηλεοπτικής περιόδου.

Όσον αφορά στις infotainment εκπομπές αυτές θα είναι το «Πρωινό» του Γιώργου Λιάγκα της καθημερινές και η νέα εκπομπή της Μπέττυς Μαγγίρα τα Σαββατοκύριακα. Χώρος στο πρόγραμμα για κάτι άλλο ζωντανό η μαγνητοσκοπημένο δεν προβλέπεται αυτή τη στιγμή και έτσι λύθηκε η εν λόγω συνεργασία σε καλό κλίμα.

Ντεμπούτο για την Εύα Αντωνοπούλου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open

Εύα Αντωνοπούλου | ΣΚΑΪ

Η Δευτέρα 28η Αυγούστου θα είναι κατά πάσα πιθανότητα η ημερομηνία που θα εκφωνήσει το πρώτο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open η Εύα Αντωνοπούλου. Η μεταγραφή έχει «κλείσει» εδώ και μήνες ωστόσο ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως από τον τηλεοπτικό σταθμό της Παιανίας.

Μάλιστα σχεδιάζεται μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα και «λίφτινγκ» στα γραφικά και στα σήματα του δελτίου όπως φυσικά και στο πλατό.

Η εικόνα της ενημέρωσης παραμένει η ίδια από το φθινόπωρο του 2019 όποτε και τη σκυτάλη της παρουσίασης του κεντρικού δελτίου ειδήσεων πήρε η Νίκη Λυμπεράκη από την Έλλη Στάη. Ακολούθησαν η Πόπη Τσαπανίδου και για ένα μικρό χρονικό διάστημα η Ματίνα Παπαδέα όταν η Τσαπανίδου παραιτήθηκε για να αναλάβει εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.

Αλλαγές τα τέσσερα αυτά χρόνια υπήρξαν και στο δελτίο του Σαββατοκύριακου με πρώτη παρουσιάστρια τη Στέλλα Γκαντώνα εν συνέχεια τον Γιάννη Παπαδόπουλο και τώρα τον Νίκο Στραβελάκη που θα είναι στο δελτίο του Σαββατοκύριακου και τη νέα σεζόν.

Η Λίνα Δρούγκα επίσης παραμένει η παρουσιάστρια του μεσημβρινού δελτίου ειδήσεων του Open. Όσον αφορά στην Εύα Αντωνοπούλου θα είναι η κεντρική παρουσιάστρια και στη μετάδοση των εκλογικών αποτελεσμάτων των αυτοδιοικητικών εκλογών (8 και 15 Οκτωβρίου) καθώς και των Ευρωεκλογών που θα διεξαχθούν του Ιουνίου του 2024.