Μπέρδεψε τις Μαρίνες: Η γκάφα της Φαίης Σκορδά στον αέρα την ώρα που προλογούσε καλεσμένη

Ένα αστείο στιγμιότυπο σημειώθηκε στην τελευταία εκπομπή του Buogiorno όταν η Φαίη Σκορδά προλόγισε τη σημερινή της καλεσμένη.
Συγκεκριμένα, την ώρα που καλωσόριζε την Μαρίνα Σπανού, η παρουσιάστρια την αποκάλεσε Μαρίνα Σάττι λόγω της συναισθηματικής της φόρτισης για την τελευταία ημέρα της εκπομπής της.
«Απέναντί μου είναι η αγαπημένη μου, αυτό το κορίτσι, η Μαρίνα Σάττι. Καλώς την. Τι είπα; Μαρίνα μου χίλια συγγνώμη. Μαρίνα έρχομαι», είπε η Φαίη Σκορδά με αμηχανία.
Συνέχισε λέγοντας: «Στον ΑΝΤ1 έχω κάνει το εξής. Είχα καλεσμένη την Πηνελόπη Πλάκα και είπα ότι είναι μαζί μας η Πηνελόπη Αναστασοπούλου, οπότε εντάξει».
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