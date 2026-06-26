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Μπέρδεψε τις Μαρίνες: Η γκάφα της Φαίης Σκορδά στον αέρα την ώρα που προλογούσε καλεσμένη

Μια επική γκάφα στον αέρα της τελευταίας εκπομπής του Buongiorno έκανε η Φαίη Σκορδά, την ώρα που καλωσόριζε την σημερινή της καλεσμένη.

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Φαίη Σκορδά
Φαίη Σκορδά | GLOMEX / MEGA
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Ένα αστείο στιγμιότυπο σημειώθηκε στην τελευταία εκπομπή του Buogiorno όταν η Φαίη Σκορδά προλόγισε τη σημερινή της καλεσμένη.

Συγκεκριμένα, την ώρα που καλωσόριζε την Μαρίνα Σπανού, η παρουσιάστρια την αποκάλεσε Μαρίνα Σάττι λόγω της συναισθηματικής της φόρτισης για την τελευταία ημέρα της εκπομπής της.

«Απέναντί μου είναι η αγαπημένη μου, αυτό το κορίτσι, η Μαρίνα Σάττι. Καλώς την. Τι είπα; Μαρίνα μου χίλια συγγνώμη. Μαρίνα έρχομαι», είπε η Φαίη Σκορδά με αμηχανία.

Συνέχισε λέγοντας: «Στον ΑΝΤ1 έχω κάνει το εξής. Είχα καλεσμένη την Πηνελόπη Πλάκα και είπα ότι είναι μαζί μας η Πηνελόπη Αναστασοπούλου, οπότε εντάξει».

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