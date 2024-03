Η εξομολόγηση της Νικολίνας στο My Style Rocks: «Γεννήθηκα σε σώμα αγοριού, είμαι διεμφυλική γυναίκα»

Η 20χρονη παίκτρια του My Style Rocks, Νικολίνα Νικολούζου, έκανε στο σημερινό επεισόδιο coming out ως τρανς γυναίκα με αφορμή το concept που ήθελε τις παίκτριες να παρουσιάσουν ένα look εμπνευσμένο από μια παιδική τους φωτογραφία.

«Αγαπητοί τηλεθεατές, θέλω να μοιραστώ μαζί σας μια ιστορία που ξεκινάει από όταν ήμουν 11 ετών. Δεν ήμουν πάντα το άτομο που βλέπετε μπροστά σας. Είμαι ένα κορίτσι που γεννήθηκε στο λάθος σώμα. Αυτό, δηλαδή, σημαίνει ότι είμαι μια διεμφυλική γυναίκα», είπε αρχικά η νεαρή παίκτρια του My Style Rocks.

«Αυτό το ταξίδι ξεκίνησε όταν ήμουν μόλις 11 ετών. Όταν μοιράστηκα αυτά τα συναισθήματα με τους γονείς μου και με τη στήριξή τους και με τη βοήθεια ειδικών, κατανόησα τον εαυτό μου και στα 12 μου ξεκίνησα ορμονοθεραπεία και τότε ξεκίνησε το ταξίδι της φυλομετάβασής μου.

Φυσικά, αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα χωρίς τον αγώνα και την στήριξη των γονιών μου και της οικογένειάς μου και γι’ αυτό τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσα να είμαι ο άνθρωπος που είμαι σήμερα και θέλω να τους πω ένα δημόσιο ευχαριστώ.

Ο λόγος που μοιράζομαι αυτή την ιστορία είναι επειδή έχω παλέψει πάρα πολλά χρόνια για να νιώσω 100% ο εαυτός μου και αυτό δεν το άφησα ποτέ να με σταματήσει να διεκδικώ τα όνειρά μου.

Έχω την ελπίδα ότι η ιστορία μου θα εμπνεύσει και άλλα άτομα, τα οποία παλεύουν με την ταυτότητά τους, να διεκδικούν τα όνειρά τους, να παλεύουν για τη θέση τους σε αυτόν τον κόσμο, να είναι fighters και να κυνηγούν πάντα τους στόχους τους.

Στη ζωή πάντα υπάρχουν εμπόδια, αλλά με αρκετή πυγμή και θέληση, όλοι μας πάντα μπορούμε να βρούμε τις λύσεις για αυτά. Κανένας δεν μπορεί να μας σταματήσει και κανένας δεν μπορεί να με σταματήσει από το να κάνω τη ζωή που μου αξίζει πραγματικότητα. αυτό ήθελα να μοιραστώ», ανέφερε στη συνέχεια η Νικολίνα Νικολούζου.

«Νιώθω ότι στη ζωή μου έχω κερδίσει το λαχείο με την οικογένεια που έχω, και επειδή έχω σταθεί πάρα πολύ προνομιούχα με την αγάπη που έχω δεχτεί και τη στήριξη που δέχομαι μέχρι και σήμερα, ένιωθα ότι το οφείλω σε κορίτσια σαν εμένα να δείξω αυτό το κομμάτι του εαυτού μου, γιατί δεν είναι κάτι που ντρέπομαι, ούτε έρχομαι εδώ για να αποδείξω οτιδήποτε ή τη θηλυκότητά μου. Όχι, έρχομαι εδώ για να δείτε τις ικανότητές μου ως άνθρωπος», τόνισε στο τέλος η παίκτρια του My Style Rocks με την εξομολόγησή της να συγκινεί την Κατερίνα Καραβάτου, την κριτική επιτροπή, αλλά και τις συμπαίκτριές της.