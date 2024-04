Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ: Οι ηθοποιοί που παίζουν στη θρησκευτική σειρά

Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ (Jesus of Nazareth) είναι η πιο μεγαλοπρεπής θρησκευτική μίνι σειρά της τηλεόρασης και προβάλλεται κάθε χρόνο τη Μεγάλη Εβδομάδα. Φέτος, όπως και τα τελευταία χρόνια, η σειρά θα βγει στον αέρα στον ΑΝΤ1 «σπασμένη» σε τρία μέρη.

Η σειρά, σύμφωνα με το πρόγραμμα του ΑΝΤ1, θα προβληθεί σε τρία μέρη.

Τη Μεγάλη Πέμπτη θα προβληθεί το Α' Μέρος στις 21:00

Τη Μεγάλη Παρασκευή θα προβληθεί το B' Μέρος στις 21:00 και

Το Μεγάλο Σάββατο στις 21:00 θα προβληθεί το Γ' Μέρος της σειράς.

Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ είναι τηλεοπτική μίνι σειρά βρετανικής και ιταλικής παραγωγής συνολικής διάρκειας 371 λεπτών. Θεωρείται ως η μεγαλύτερη θρησκευτική παραγωγή στην ιστορία της μικρής και της μεγάλης οθόνης, που αναφέρεται στη Γέννηση, τη Ζωή, τα Πάθη και την Ανάσταση του Ιησού Χριστού.

Ο Ιταλός σκηνοθέτης Φράνκο Τζεφιρέλι απέδωσε με ευλάβεια τα Πάθη του Ιησού, αναπαριστώντας τα γεγονότα με πίστη στις Γραφές και απόλυτο σεβασμό στην ιερότητα του θέματος. Τα γυρίσματα κράτησαν σχεδόν έναν χρόνο, έγιναν σε αυθεντικούς χώρους και ο Τζεφιρέλι εξασφάλισε ένα επιτελείο διάσημων ηθοποιών και κομπάρσων.

Τα γυρίσματα της σειράς ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο του 1975 και ολοκληρώθηκαν τον Μάιο του 1976 και έγιναν στο Μαρόκο και την Τυνησία. Οι σκηνές των συναγωγών τραβήχτηκαν στο νησί Djerba, ενώ οι σκηνές της Ιερουσαλήμ τραβήχτηκαν στην πόλη της Τυνησίας Μοναστήρι (το όνομα της πόλης παραμένει Ελληνικό μέχρι και σήμερα).

Λόγω των κάκιστων Αγγλικών κάποιων κομπάρσων που επιλέχθηκαν από τον ντόπιο πληθυσμό, όπως αναφέρει η wikipedia, όλες οι ομιλίες τους ηχογραφήθηκαν ξανά σε στούντιο. Η σειρά προβλήθηκε για πρώτη φορά από το ιταλικό κανάλι RAI 1 στις 27 Μαρτίου 1977. Ο προϋπολογισμός της ήταν 180.000.000 δολάρια και η κινηματογράφησή της έγινε από την RAI Radiotelevisione Italiana.

Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ: Οι ηθοποιοί που πρωταγωνιστούν στη σειρά

Τον πρωταγωνιστικό ρόλο στη σειρά έχει ο Ρόμπερτ Πάουελ. Είναι Βρετανός ηθοποιός της τηλεόρασης και του κινηματογράφου. Ο Ρόμπερτ Πάουελ είναι επίσης γνωστός για τους ρόλους του ως Mark Williams στο ιατρικό δράμα του BBC One Holby City, ως David Briggs στο sitcom The Detectives, μαζί με τον Jasper Carrott, και ως Tobias 'Toby' Wren στο δράμα επιστημονικής φαντασίας Doomwatch.

Η χαρακτηριστική φωνή του έχει γίνει γνωστή σε διαφημίσεις και ντοκιμαντέρ, κυρίως στα ντοκιμαντέρ για τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, συμπεριλαμβανομένων των World War II in HD Colour, Hitler's Bodyguard, The Story of the Third Reich, Secrets of World War II.

Στη σειρά πρωταγωνιστούν επίσης

Ολίβια Χάσεϊ - Παναγία

Έρνεστ Μποργκνάιν - Εκατόνταρχος

Ροντ Στάιγκερ - Πόντιος Πιλάτος

Πίτερ Ουστίνοφ - Ηρώδης ο Μέγας

Κλαούντια Καρντινάλε - Μοιχαλίδα

Τζέιμς Μέισον - Ιωσήφ από την Αριμαθαία

Αν Μπάνκροφτ - Μαρία Μαγδαληνή

Κρίστοφερ Πλάμερ - Ηρώδης Αντύπας

Βαλεντίνα Κορτέζε - Ηρωδιάδα

Άντονι Κουίν - Καϊάφας

Μάικλ Γιορκ - Ιωάννης ο Βαπτιστής

Γιώργος Βογιατζής - Ιωσήφ

Ίαν Μακ Σέιν - Ιούδας Ισκαριώτης

Λόρενς Ολίβιε - Νικόδημος

Τζέιμς Ερλ Τζόουνς -Βαλτάσαρ

Ίαν Χολμ - Ζέραχ.