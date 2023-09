Ο Λάκης Γαβαλάς θα παίξει σε γνωστή σειρά στο Netflix - Ο ρόλος που θα υποδυθεί

Ο Λάκης Γαβαλάς ετοιμάζεται να κάνει το ντεμπούτο του στο Netflix καθώς αναμένεται να εμφανιστεί στο «Emily in Paris».

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Πάμε Δανάη!», ο γνωστός σχεδιαστής μόδας θα κάνει μια guest εμφάνιση στον τέταρτο κύκλο της δημοφιλούς σειράς του Netflix και θα ενσαρκώσει έναν εκκεντρικό στιλίστα, κάτι πολύ κοντά στην δική του προσωπικότητα.

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι τα γυρίσματα της τέταρτης σεζόν με πρωταγωνίστρια της Λίλι Κόλινρς δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη λόγω της απεργίας του Σωματείου των ηθοποιών στο Χόλιγουντ.

Απέρριψε πρόταση για το «I'm a Celebrity…Get Me Out of Here!»

Το ίδιο ρεπορτάζ αναφέρει ότι ο Λάκης Γαβαλάς είχε δεχτεί πρόταση από τον Ατζούν Ιλίτζαλι για να συμμετάσχει στο «I'm a Celebrity…Get Me Out of Here!» αλλά την απέρριψε.