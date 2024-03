Ο Νίκος Μουτσινάς επιστρέφει στο παλιό του «σπίτι» ενώ εισβάλει και σε εκπομπή έκπληξη

Για την επιστροφή του στον Alpha ετοιμάζεται ο Νίκος Μουτσινάς. Με την προθέρμανση μάλιστα ίσως και να γίνει τη φετινή τηλεοπτική σεζόν… Ο γνωστός παρουσιαστής φαίνεται πως εξέτασε αναλυτικά όλες τις προτάσεις που είχε και καταλήγει στο κανάλι της Κάτω Κηφισιάς με ένα Late Night Show που θα προβάλλεται δύο φορές την εβδομάδα.

Θα έχει αρκετά στοιχεία από το «Nick O’ Clock» που είχε προβληθεί δέκα χρόνια πριν την τηλεοπτική σεζόν 2013 - 2014 ωστόσο η εκπομπή θα είναι προσαρμοσμένη στο σήμερα. Θα περιλαμβάνει σχολιαστικές στήλες, συνεντεύξεις με καλεσμένους και μουσική.

Νωρίτερα είναι πιθανό ο Νίκος Μουτσινάς να κάνει ένα πέρασμα από το «Just the two of us» του Νίκου Κοκλώνη και συγκεκριμένα από τα έδρανα της κριτικής επιτροπής.

Για κάποια επεισόδια θα απουσιάσουν τόσο η Δέσποινα Βανδή όσο και η Καίτη Γαρμπή λόγω μουσικών περιοδειών στο εξωτερικό (όχι ταυτόχρονα) και προφανώς είναι μια καλή ευκαιρία για την πρώτη επιστροφή του Νίκου Μουτσινά στη συχνότητα του Alpha σε ρόλο γκεστ κριτή στο μουσικό talent show. Όσον αφορά στην παρουσίαση του «Deal» ο παρουσιαστής φαίνεται πως απέρριψε οριστικά τη συγκεκριμένη πρόταση.

Εφόσον η συμφωνία επισφραγιστεί θα πρόκειται για την τέταρτη τηλεοπτική θητεία του Νίκου Μουτσινά στον Alpha. H πρώτη ήταν την τριετία 2004 - 2007 με τις εκπομπές «Κους Κους» και «Sound Mix Show». Ακολούθησε μια δεύτερη από το 2009 έως το 2014 με τη συμμετοχή του στον «Καφέ» της Ελένης Μενεγάκη, το «Δέστε τους!» και το «Nick O’ Clock».

Η 3 η ήταν σύντομη την τηλεοπτική σεζόν 2016 – 2017 με την εκπομπή «Ξαναδέστε τους».