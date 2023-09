Το «όχι» της τελευταίας στιγμής στον Ατζούν, το ταξίδι του Λιανού στον Άγιο Δομίνικο και το «Πρωινό Σου - Σου»

Οι τελευταίες λεπτομέρειες για τα προγράμματα που θα λανσαριστούν τελευταία στο πρώτο μισό της φετινής τηλεοπτικής σεζόν κλείνουν. Την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες του Reader αναχωρεί για τον Άγιο Δομίνικο ο Γιώργος Λιανός για τα γυρίσματα του νέου ριάλιτι του Ατζούν Ιλίτζαλι «I am a Celebrity get me out of here» όπου και θα συναντήσει την Καλομοίρα που βρίσκεται ήδη εκεί.

Μέχρι την Κυριακή 1 Οκτώβρη θα έχουν πετάξει για την Δομινικανή Δημοκρατία και τα υπόλοιπα μέλη της παραγωγής και φυσικά η τελική ομάδα των παικτών. Ένα «ναι» και ένα «όχι» της τελευταίας στιγμής είχε ο Τούρκος παραγωγός Ατζούν Ιλίτζαλι. Στην ομάδα των διάσημων προσώπων που θα δοκιμαστούν σε αγχωτικές διαδικασίες προστέθηκε ο Σταμάτης Γαρδέλης. Ο ηθοποιός είχε πάρει μέρος παλαιότερα και στη «Φάρμα» του ΑΝΤ1.

Το «όχι» της τελευταίας στιγμής ήταν από την τραγουδίστρια Σοφία Αρβανίτη που απέρριψε πολύ δελεαστική οικονομική πρόταση εκ μέρους της παραγωγής. Πάντως τα πάντα θα πρέπει να είναι έτοιμα για την πρεμιέρα του ριάλιτι μέσα στον Οκτώβρη με οδηγία τα γυρίσματα να επισπευσθούν.

Το πρωί της Τρίτης 26 Σεπτεμβρίου επικρατούσε έντονος προβληματισμός στον ΣΚΑΪ για τα πολύ χαμηλά νούμερα των «Πανθέων» απέναντι σε «Μάγισσα», «Γη της Ελιάς», «Σασμό» και «Φάρμα». 3,5% στο δυναμικό κοινό και 4,3% στο σύνολο (κοινό που παραδοσιακά παρακολουθεί ΣΚΑΪ) ήταν η τηλεθέαση της δραματικής σειράς εποχής με τη λογική να λέει ότι υπάρχουν ελάχιστα περιθώρια ανάκαμψης δεδομένου του ότι πρόκειται για μυθοπλασία και όχι για «ευέλικτο» τηλεοπτικό πρόγραμμα όπως για παράδειγμα είναι τα ριάλιτι και οι ψυχαγωγικές εκπομπές.

Το «Πρωινό Σου - Σου» της Ελένης Τσολάκη

Προσπάθειες για να βγει η νέα πρωινή εκπομπή του Open μέσα στην επόμενη εβδομάδα ή το αργότερο τη μεθεπόμενη Δευτέρα 9 Οκτωβρίου καταβάλλονται από την εταιρεία παραγωγής Barking Well Media. Το πρόβλημα με τα σκηνικά φαίνεται πως έχει επιλυθεί και η κατασκευή τους προχωράει. Σύμφωνα με πληροφορίες δεν τέθηκε ποτέ θέμα οφειλών ούτε του Open αλλά ούτε και της Barking Well προς κατασκευαστικές εταιρείες.

Απλά επειδή το Open λόγω της αναμονής της τελικής συμφωνίας με την Barking Well καθυστέρησε πολύ να παραγγείλει πρόγραμμα είχαν «κλειστεί» όλοι οι κατασκευαστές τηλεοπτικών πλατό.

Το μέχρι στιγμής χρονοδιάγραμμα στο κανάλι της Παιανίας προβλέπει έναρξη της νέας κοινωνικής εκπομπής του Νάσου Γουμενίδη στη μεσημεριανή ζώνη το προσεχές Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου (αναμένεται το σχετικό δελτίο τύπου άμεσα) εν συνεχεία πρεμιέρα του «Πρωινού Σου – Σου» της Ελένης Τσολάκη με πάνελ τους Νίκο Γεωργιάδη, Ποσειδώνα Γιαννόπουλο, Μαίρη Αυγερινοπούλου, Δημήτρη Μηλιόγλου και Δημήτρη Σαράντο και αμέσως μετά έναρξη της νέας απογευματινής κοινωνικής εκπομπής με παρουσιάστρια την Αννίτα Πάνια που θα δίνει πάσα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Εύα Αντωνοπούλου.