Όταν η ΕΡΤ έκανε το δικό της Poor Things με ανθρωπόμορφα κοράκια

Στις αρχές του 1995, προβλήθηκε από την ΕΡΤ μια τηλεοπτική σειρά αυτοτελών επεισοδίων, που επιχειρούσε να ενώσει τη διάσταση της φαντασίας με την πραγματικότητα, σαν το Twilight Zone, ίσως και σαν το σινεμά του Γιώργου Λάνθιμου, εκεί όπου οι καθαρματένιοι χαρακτήρες μπορούν ακόμα και να μεταμορφωθούν σε κατσίκες.

Λίγα λόγια που διαβάσαμε για τη σειρά «Μαγική Νύχτα», του Νίκου Παναγιωτάτου, στο site Retromaniax.

«Ενδιαφέρουσα σειρά που έδωσε την ευκαιρία σε πολλούς σεναριογράφους και σκηνοθέτες να ασκήσουν τα εκφραστικά τους μέσα στο δύσκολο είδος του φανταστικού. Αποτέλεσμα: Άνισα επεισόδια με τη δομή του ψυχολογικού θρίλερ και διφορούμενες ιστορίες όπου το στοιχείο του φανταστικού αναδεικνύεται από την συνήθως υπαινικτική και χωρίς ακρότητες ατμοσφαιρική σκηνοθεσία».

H σειρά προσπάθησε να μεταφέρει στην ελληνική τηλεόραση προϊόντα μυθοπλασίας της λογοτεχνίας, ακόμα και του κινηματογράφου της Βρετανίας, της Αμερικής, και όχι μόνο. Για παράδειγμα, το διπλό επεισόδιο «Βαθιά Νερά», βασίστηκε στην αγγλική ταινία του 1970, 'And Soon the Darkness'.

Εμείς θα εστιάσουμε στο επεισόδιο «Πράσινοι Φακοί», με πρωταγωνιστές την Γιώτα Φέστα και τον Γιώργο Κοτανίδη. Σε αυτή την ιστορία, ηρωίδα είναι μια γυναίκα, η Μάρθα, που μετά από μια εγχείρηση που έκανε στα μάτια, φοράει πράσινους φακούς και βλέπει διαφορετικά τους ανθρώπους. Σαν να μη έχουν ανθρώπινα κεφάλια, αλλά κεφάλια ζώων.

Πρόκειται για μια ελεύθερη διασκευή, ενός διηγήματος της Δάφνης Ντι Μοριέ, με τίτλο The Blue Lenses.

Το σημαντικότερο σημείο όλων, αυτό που επιστρατεύουμε για να σας πείσουμε να «βυθιστείτε» σε αυτό το '90ς καλτ διαμαντάκι, είναι οι στιγμές που η Γιώτα Φέστα ανοιγοκλείνει τα μάτια, και βλέπει στα κεφάλια ανθρώπων να σχηματίζονται φίδια, κοράκια, και άλλα δημιουργήματα φτηνού ψηφιακού CGI.

Είναι πραγματικά απολαυστικό.

Ο Γιώργος Κοτανίδης και η ερωμένη του μεταμορφώνονται σε σπάνια πουλιά. | αρχείο ΕΡΤ

Δείτε το επεισόδιο εδώ, μέσα από το αρχείο της ΕΡΤ.