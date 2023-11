«Σκωτσέζικο ντους» χαρακτηρίζεται από έμπειρους παρατηρητές της τηλεοπτικής αγοράς το πρώτο μισό της τηλεοπτικής περιόδου για τον ΣΚΑΪ που ολοκληρώνεται τα Χριστούγεννα. Το κανάλι έχει αυξήσει τα ποσοστά του στην ενημέρωση (εκπομπές και δελτία ειδήσεων) ενώ η διοίκηση του σταθμού πιστώνεται τη μεγάλη επιτυχία επιστροφής των «Αταίριαστων» στη ζώνη 10.00 – 12.00.

Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Ντσούνος πολλές φορές παίρνουν την πρωτιά της ζώνης στο σύνολο του κοινού ενώ στο δυναμικό κοινό 18 – 54 έχουν σταθεροποιηθεί σε διψήφιο, υπερδιπλάσια ποσοστά δηλαδή από αυτά που σημείωνε πέρσι το «Πρωινό μας» με τη Φαίη Σκορδά σε αυτή τη ζώνη. Από την άλλη τα νούμερα του ψυχαγωγικού προγράμματος σχεδόν στο σύνολό του είναι πολύ χαμηλά με ελάχιστα πρότζεκτς να υπερβαίνουν τη βάση του 10%. Όλες οι επιτυχίες μέχρι σήμερα στο κομμάτι της ψυχαγωγίας φέρουν την υπογραφή του Ατζούν Ιλίτζαλι.

Ο παραγωγός επανέφερε σύμφωνα με πληροφορίες στο τραπέζι μια πρόταση που είχε κάνει και μετά την πρώτη σαρωτική χρονιά του «Survivor». Να αναλάβει εκείνος όλη την prime time του σταθμού (21.00 – 24.00) τη σεζόν 24’ – 25’ με δικά του προγράμματα και να του παραχωρηθεί όλος ο διαφημιστικός χρόνος της ζώνης. Το μοντέλο δηλαδή που ακολουθείται στο σύνολο βέβαια του ψυχαγωγικού προγράμματος μεταξύ του Νίκου Κοκλώνη και του Open. Μάλιστα πληροφορίες ανέφεραν πως η ιδιοκτησία του ΣΚΑΪ βολιδοσκοπήθηκε και για το εάν είναι διατεθειμένη να παραχωρήσει ακόμη και ποσοστό των μετοχών του ΣΚΑΪ.

Αυτό δεν υφίσταται σε καμία περίπτωση ούτε όμως και η «επινοικίαση» της βραδινής ζώνης. Όμως το σενάριο να πάρει ο Τούρκος παραγωγός το σύνολο της παραγωγής της ζώνης είναι υπαρκτό. Με συμφωνία ωστόσο στα πρότυπα του «Survivor» δηλαδή κλιμακωτή ρήτρα τηλεθέασης. Τι σημαίνει αυτό; Ότι ανάλογα με την τηλεθέαση των προγραμμάτων που θα προτείνει και θα εγκριθούν θα αυξάνεται η θα μειώνεται το κόστος τους. Το μόνο που μπορεί να παραχωρήσει ο ΣΚΑΪ στον Acun είναι οι δωροθεσίες και οι εμπορικές τοποθετήσεις στα προγράμματα δικής του παραγωγής.

Στην τελική ευθεία το νέο «Survivor»

Προτεραιότητα για τον ΣΚΑΪ αλλά και τον Τούρκο παραγωγό Ατζούν Ιλίτζαλι είναι αυτή τη στιγμή το λανσάρισμα του νέου κύκλου του «Survivor» που σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες του Reader θα γίνει την Κυριακή 10 ή τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου. Χωρίς βέβαια να αποκλείεται πάντα ο αιφνιδιασμός της δεύτερης μέρας των Χριστουγέννων (έχει συμβεί πολλές φορές στο παρελθόν) στη λογική του να παίξει κάποιες μέρες το ριάλιτι επιβίωσης χωρίς ουσιαστικό αντίπαλο απέναντι. Και όλα αυτά στον «απόηχο» των πολύ κακών αποτελεσμάτων στους πίνακες τηλεθέασης για το «I am a Celebrity get me out of here». Παραγωγικά βέβαια το ριάλιτι με τους διάσημους που δεν άρεσε όπως φάνηκε καθόλου στο εγχώριο τηλεοπτικό κοινό ευνοεί το στήσιμο του νέου «Survivor» καθώς μεγάλο μέρος των συντελεστών βρίσκεται ήδη στον Άγιο Δομίνικο και δουλεύει.

Το επόμενο «Survivor» θα είναι στην κλασσική του μορφή: «Μαχητές» και «Διάσημοι». Όσον αφορά στην πρώτη ομάδα έχει καταρτιστεί από το εγχώριο παράρτημα της Acun Medya που εργάζεται πυρετωδώς στα γραφεία στο Μαρούσι ήδη η τελική πενηντάδα. Οι τελικές αποφάσεις θα παρθούν και στους δοκιμαστικούς στίβους μάχης αλλά και σε ψυχολογικά τεστ όπου οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποδείξουν πως έχουν δυνατότητες και στον τομέα του ριάλιτι. Τώρα όσον αφορά στην ομάδα των «Διάσημων» τα πράγματα είναι πιο σύνθετα: Ο ΣΚΑΪ ιδανικά θέλει μια ολοκαίνουργια ομάδα κάτι δύσκολο με δεδομένη την άνθιση που επικρατεί σε όλους τους καλλιτεχνικούς τομείς. (Τραγούδι, υποκριτική, κτλ). Ο Ατζούν προτείνει και παίκτες από προηγούμενους κύκλους και ήδη τα ονόματα που ακούγονται έντονα είναι αυτά της Κατερίνας Δαλάκα, της Ασημίνας Χατζηανδρέου, της Ειρήνης Παπαδοπούλου, του Ηλία Γκότση και του Στάθη Σχίζα. Η τελική πρόταση της εταιρίας προς τα στελέχη του καναλιού θα παρουσιαστεί τις επόμενες μέρες με το κανάλι αυτή τη φορά να έχει καθοριστικό ρόλο στην επιλογή του τελικού ρόστερ αλλά και το δικαίωμα βέτο σε κάποιες περιπτώσεις.

Συνεχίζει στο Mega ο Αντρέας Γεωργίου

Πριν από μια νέα συμφωνία η οποία μάλιστα θα είναι διευρυμένη βρίσκονται σύμφωνα με πληροφορίες ο γνωστός σκηνοθέτης παραγωγός και ηθοποιός Αντρέας Γεωργίου με το Mega. Το συμβόλαιο του Κύπριου καλλιτέχνη με το Μεγάλο Κανάλι λήγει το καλοκαίρι και φαίνεται πως θα ανανεωθεί για δύο ακόμη χρόνια μέχρι και το καλοκαίρι του 2026. Πολλά είναι τα υποψήφια πρότζεκτς που έχουν πέσει στο τραπέζι. Αυτή τη στιγμή «τρέχει» στον «αέρα» του Mega η «Γη της Ελιάς» με υψηλά ποσοστά τηλεθέασης σε όλα τα κοινά ενώ σύντομα θα κάνει πρεμιέρα η εβδομαδιαία δραματική – ιστορική σειρά «Famagusta» η οποία με φόντο την εισβολή του Αττίλα στην Κύπρο το 1974 περιγράφει μια οικογενειακή τραγωδία. Η σειρά θα είναι εβδομαδιαία και θα ολοκληρωθεί σε 24 επεισόδια.

Για την επόμενη σεζόν είναι βέβαιο πως η ζώνη 21.00 – 22.30 θα φέρει την υπογραφή του Αντρέα Γεωργίου. Είτε με έναν τέταρτο κύκλο της «Γης της Ελιάς» ή με καινούργια καθημερινή σειρά τη βασική πλοκή της οποίας έχει ήδη γράψει η Βάνα Δημητρίου. Υπάρχει όμως έτοιμο και ένα προ- σενάριο μιας ακόμη κοινωνικής σειράς που θα μπορούσε να προβάλλεται στη ζώνη 22.30 – 00.00 τρεις ή και τέσσερις φορές την εβδομάδα. Ενώ πάντα μέσα στις συζητήσεις συμπεριλαμβάνεται και η κωμωδία «Camping» που στην Κυπριακή εκδοχή του σάρωσε στους τηλεοπτικούς δέκτες της Μεγαλονήσου. Οι συζητήσεις θα συνεχιστούν τις επόμενες εβδομάδες και οι τελικές αποφάσεις μεταξύ των δύο πλευρών θα ληφθούν μέσα στον Ιανουάριο του 2024.