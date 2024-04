The Simpsons: Συντετριμμένοι οι φανς από τον θάνατο του Λάρι - «Πέθανε χωρίς αγάπη σε ένα μπαρ»

Η κωμική σειρά κινουμένων σχεδίων «The Simpsons» προβάλλεται εδώ και 35 σεζόν και παρόλο που πολλοί από τους χαρακτήρες ήρθαν και παρήλθαν όλα αυτά τα χρόνια, οι φανς σοκαρίστηκαν από τον ξαφνικό θάνατο ενός αγαπημένου και μακροχρόνιου χαρακτήρα.

Στο επεισόδιο Cremains the Day, που προβλήθηκε το Σαββατοκύριακο, ο Λάρι έπεσε νεκρός μέσα στο μπαρ, αφήνοντας άφωνους τους τηλεθεατές. Ο Λάρι έκανε το ντεπούτο στο πρώτο μισάωρο επεισόδιο της σειράς που έφερε τον τίτλο «Roasting on an Open Fire» του 1989.

Στην κηδεία του Λάρι παρευρέθηκαν οι επί μακρόν φίλοι του Homer, Lenny and Carl καθώς και ο ιδιοκτήτης του μπαρ, Moe.

Συντετριμμένοι οι θεατές, σύμφωνα με την εφημερίδα Sun, μοιράστηκαν τις αντιδράσεις τους για τον θάνατο του Λάρι στα social media.

«Όχι ο Larry the Barfly, ω όχι!», «Πέθανε χωρίς αγάπη σε ένα μπαρ, ο Larry the barfly», «Ο Άγιος Λάρι από τους Σίμπσονς πέθανε, αναπαύσου εν ειρήνη μεθυσμένε συγγενή μου».