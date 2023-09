Ξεκάθαρα η μυθοπλασία καταλαμβάνει φέτος το μεγαλύτερο μέρος των προγραμμάτων των καναλιών και αποτελεί στρατηγική επιλογή τους ωστόσο αυτό δεν σημαίνει πως οι σταθμοί δεν επενδύουν και σε άλλες τυπολογίες προγραμμάτων. Τα ριάλιτι ναι μεν εμφανίζουν σταθερά τα τελευταία χρόνια σημεία υποχώρησης σε όλες τις ζώνες των τηλεοπτικών δικτύων αυτό όμως δεν σημαίνει πως οδηγούνται σε τηλεοπτικό είδος προς εξαφάνιση.

Στον ΣΚΑΪ ναι μεν έγινε εκ νέου μια σημαντική επένδυση στην παραγωγή Ελληνικής μυθοπλασίας με τους «Πανθέους» ωστόσο παραμένει σε ισχύ και η συνεργασία με τον Ατζούν Ιλίτζαλι και τα παραγωγικά προβλήματα των προηγούμενων ημερών στο «I am a Celebrity get me out of here» φαίνεται πως ξεπερνιούνται: Το τελικό team των συμμετεχόντων κλείνει τις επόμενες μέρες και αναχωρεί για τον Άγιο Δομίνικο προκειμένου να ξεκινήσουν τα γυρίσματα. Θα είναι σχετικά σύντομης διάρκειας και θα διαρκέσουν το πολύ τρεις μήνες όπως επιτάσσει η βίβλος του ITV μητρικής εταιρίας παραγωγής του ριάλιτι.

Ο Γιώργος Λιανός θα είναι ο παρουσιαστής, η Καλομοίρα θα είναι εκτός απροόπτου η συμπαρουσιάστριά του και τα πρώτα πέντε ονόματα που έχουν ακουστεί έντονα για τη συμμετοχή τους στο ριάλιτι είναι αυτά της Αγγελικής Ηλιάδη, του Γιώργου Χειμωνέτου, του Δημήτρη Βλάχου, του Τάσου Ξιαρχό και της Μαρίας Καλάβρια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Reader γίνεται προσπάθεια να πειστούν και άλλα πρόσωπα: Το πρώτο από αυτά είναι η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου που είχε δεχθεί πρόταση αρκετές φορές στο παρελθόν από την Acun Medya μετά τη συμμετοχή της στο «My Style Rocks» για το «Survivor» την οποία όμως και απέρριψε. Άλλο ένα πρόσωπο που βολιδοσκοπήθηκε τα τελευταία 24ωρα είναι η Κόνι Μεταξά. Η κλεψύδρα για την συμπλήρωση του παζλ έχει γυρίσει ανάποδα και το θέμα θα έχει κλείσει μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας. Το «I am a Celebrity get me out of here» θα προβάλλεται από δύο έως τρεις φορές την εβδομάδα στο βραδινό πρόγραμμα του ΣΚΑΪ.