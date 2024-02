«Σώσε με»: Tο μυστήριο της Κομοτηνής που κατακτά τον κόσμο μέσω Netflix

Ομολογώ. Ως θεατής -αλλά και αναγνώστης- που αγαπά την αστυνομική μυθοπλασία, ιδίως τα ψυχολογικά μυστήρια, έχω επιμόνως και για καιρό «σνομπάρει» ή έστω προσεγγίσει με καχυποψία τα αντίστοιχα «προϊόντα» της ελληνικής τηλεοπτικής παραγωγής, που κατά παράδοση παραμένουν περιορισμένα σε στοιχειώδη στερεότυπα. Μόνο που τα πράγματα έχουν πια αλλάξει.

Σειρές, όπως το «Σώσε με» του ΑΝΤ1, που πλέον είναι διαθέσιμο στο Netflix, και παραμένει σταθερά στις πρώτες θέσεις της προτίμησης του ελληνικού κοινού, έρχονται όχι μόνο να ανταγωνιστούν στα ίσα, αλλά και να κερδίσουν το στοίχημα απέναντι σε δεκάδες σκανδιναβικά, ισπανικά, βρετανικά και άλλα επιτυχημένα αστυνομικά μυστήρια, που βρίσκει κανείς στις μεγάλες πλατφόρμες. Και μία που τα είδε, μία που τα ξέχασε κιόλας...

Serial killer στην περιοχή των αντιθέσεων

Το «Σώσε με» δεν το ξεχνάς τόσο εύκολα. Δύο είναι τα μεγάλα πλεονεκτήματα μιας σειράς ατμοσφαιρικής, οκτώ σχεδόν 50λεπτων επεισοδίων, που συστήθηκε στο κοινό τον Δεκέμβριο του 2022, αλλά απέκτησε νέα δυναμική όταν ανέβηκε στο Netflix.

Το πρώτο αφορά το πού εξελίσσεται η πλοκή: σε μια πόλη γεμάτη αντιθέσεις, όπως η Κομοτηνή, με φυσική ομορφιά, ιδιαίτερη ταυτότητα και ατμόσφαιρα. Μια περιοχή που έχει πολλά κοινά στοιχεία με άλλες τοπικές κοινωνίες της ελληνικής περιφέρειας, έχει όμως και μεγάλες διαφορές λόγω της συνύπαρξης χριστιανών και μουσουλμάνων.

Το τοπίο, η ατμόσφαιρα και τα μυστικά της περιοχής συνιστούν ουσιαστικά το τέλειο πλαίσιο για να εξελιχθεί μια ιστορία εκδίκησης και μυστηρίου, που έχει τις ρίζες της στο παρελθόν, στη νοοτροπία της μικρής κοινωνίας και στις ιδιαιτερότητες αυτού του τόπου. Μια ιστορία, στην οποία πρωταγωνιστούν τρεις αδερφές, μια αστυνομικός, η οποία βλέπει την εμμονή της στο τζόγο να καταστρέφει τη ζωή της κι ένας serial killer που κακοποιεί βάναυσα τα θύματά του.

Κοινωνικό αστυνομικό μυθιστόρημα

Το δεύτερο μεγάλο ατού της σειράς, βρίσκεται στο σενάριο. Ωραίος ο Harlan Koben, τα έργα του οποίου βρίσκονται πίσω από αμέτρητες αστυνομικές σειρές σε διαφορετικές γλώσσες (όπως Fool me once, Innocent, Stay close, The stranger, Woods, Hold tight, Gone for good και πολλά άλλα), όμως η συνταγή πια έχει αρχίσει να επαναλαμβάνεται.

Το «Σώσε με» έρχεται να αναδείξει κάτι νέο, φρέσκο και γοητευτικά ελληνικό: το έργο του Δημήτρη Σίμου, που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από ξενόγλωσσα best seller, τα οποία εξελίσσονται σε τηλεοπτικά σενάρια -και στην τελική πόσο Harlan Koben να αντέξει ένας τηλεθεατής;

Το γεγονός ότι και ο συγγραφέας συμμετείχε στο σενάριο του τηλεοπτικού «Σώσε με» εξασφάλισε την όσο το δυνατόν πιο πιστή μεταφορά του πνεύματος του κοινωνικού αστυνομικού μυθιστορήματος, στο οποίο ο ίδιος ειδικεύεται με επιτυχία. Κι αυτό έδωσε στη σειρά μια γερή βάση, μια πλοκή με έντονους, αλλά ρεαλιστικούς χαρακτήρες και με το απαιτούμενο twist, που ακόμα κι αν υποψιαστούν οι πιο εξασκημένοι φαν των του είδους, καλύπτει επαρκώς κάθε ερώτημα, δικαιολογεί τα κίνητρα των ηρώων και τις ενέργειές τους και δεν αφήνει κενά στον θεατή.

Το ελληνικό αστυνομικό είναι εδώ

Πειστικές, ρεαλιστικές και ανθρώπινες οι ερμηνείες των Έλενας Μαυρίδου, Δανάης Σκιάδη, Λίλας Μπακλέση, Ιωάννας Ασημακοπούλου στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, ηγούνται μιας σειράς πολύ δυνατών ερμηνειών (όπως της Άννας Μάσχα, της Ευαγγελίας Ανδρεαδάκη και του Έκτορα Λιάτσου), ακόμα και στους μικρότερους ρόλους (αξέχαστος για παράδειγμα και ο Μανώλης Μαυροματάκης, ο οποίος εμφανίζεται μόλις σε 3-4 σκηνές). Σύγχρονη κι ατμοσφαιρική η σκηνοθεσία του Πιέρρου Ανδρακάκου, αναδεικνύει το πλαίσιο, τα πρόσωπα και την εξέλιξη της ιστορίας.

Τα νέα, λοιπόν, είναι ευχάριστα. Το ελληνικό αστυνομικό είναι εδώ, έχει ανατροπές και φιλοδοξίες, ατμόσφαιρα, πάθη κι ενδιαφέροντες ήρωες. Έχει να επιδείξει σειρές όπως το «Έτερος Εγώ» (που άνοιξε το δρόμο), πλέον και το «Σώσε με» (που κάνει μια «κοιλιά» γύρω στη μέση του, αλλά μικρό το κακό), ενώ αναμένεται συνέχεια. Δεδομένο μάλιστα είναι ότι η σειρά βιβλίων του Δημήτρη Σίμου, «Σκοτεινά νερά» διασκευάζεται ήδη για την τηλεόραση.

Γεγονός είναι πως το είδος παραμένει αγαπητό από το κοινό σε όλο τον κόσμο. Κι όσο κι αν στην Ελλάδα ήταν μέχρι πρότινος παραμελημένο -τελευταίες καλές στιγμές του οι σειρές αυτοτελών επεισοδίων γύρω από αληθινά εγκλήματα του Πάνου Κοκκινόπουλου- πλέον υπάρχουν δείγματα που φανερώνουν ότι είναι ένα πεδίο, στο οποίο η ελληνική τηλεοπτική παραγωγή έχει τα φόντα να γίνει ανταγωνιστική, ακόμα και να πρωταγωνιστήσει, αρκεί να επενδύσει.