Στο Open ο Δημήτρης Αλεξάνδρου - Στην καθημερινή εκπομπή της Κατερίνας Ζαρίφη

Δεν θα συνεχίσει τη συνεργασία του με το «Χαμογέλα και πάλι!» ο Δημήτρης Αλεξάνδρου. Το μοντέλο μετακινήθηκε από τον Alpha και τη «Σούπερ Κατερίνα» της Κατερίνας Καινούργιου το προηγούμενο καλοκαίρι στο Mega και την εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου τα πρωινά του Σαββατοκύριακου ωστόσο η συνεργασία ολοκληρώθηκε.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Reader ο λόγος ήταν ο πανελίστας δεν θέλει να δεσμεύει τα Σαββατοκύριακα του λόγω της έλευσης του γιου του και να τα έχει ελεύθερα για δραστηριότητες με τον μικρό. Η συνεργασία του Δημήτρη Αλεξάνδρου βέβαια με την εταιρεία παραγωγής Barking Well Media συνεχίζεται.

Θα είναι μέλος της παρέας της νέας σχολιαστικής χιουμοριστικής εκπομπής της Κατερίνας Ζαρίφη που θα προβάλλεται καθημερινά τα μεσημέρια μέσα από τη συχνότητα του Open. Οι δύο παρουσιαστές έχουν πολύ καλή σχέση μεταξύ τους αλλά και αποδεδειγμένη τηλεοπτική χημεία από τα χρόνια που συνυπήρχαν στην εκπομπή της Ελένης Μενεγάκη.

Το νέο μεσημεριανό μαγκαζίνο θα κάνει πρεμιέρα μέσα στο φθινόπωρο και την αρχισυνταξία θα έχει η Κατερίνα Πόθα που την προηγούμενη τηλεοπτική σεζόν συνεργάστηκε με την Κατερίνα Καινούργιου. Επίσης, στην ομάδα της εκπομπής θα είναι και Αντώνης Παπαηλίας που γνωρίσαμε ως «Λόλα» στο προτελευταίο «Just the two of us» και κέρδισε το τραγουδιστικό σόου μαζί με τον Λευτέρη Μητσόπουλο. Αναζητούνται ακόμη δύο άτομα για να κλείσει η ομάδα της εκπομπής.