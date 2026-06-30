«Συνάντησα έναν φίλο στη Νέα Υόρκη»: Η φωτογραφία της Dara με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

Τη νικήτρια της φετινής Eurovision, Dara συνάντησε ο Κωνσταντίνος Αργυρός στη Νέα Υόρκη και έβγαλε φωτογραφία μαζί της, την οποία μοιράστηκε με τους followers του στα social media.
Ο τραγουδιστής βρίσκεται στις ΗΠΑ για την καλοκαιρινή του περιοδεία και σύμφωνα με την ανάρτηση που αναδημοσίευσε στο Instagram την Τρίτη 30 Ιουνίου, η νικήτρια της φετινής Eurovision που εκπροσώπησε τη Βουλγαρία με το «Bangaranga» πόζαρε μαζί του χαμογελώντας.
«Συνάντησα έναν φίλο στη Νέα Υόρκη», έγραψε η Dara στην φωτογραφία που ανήρτησε στο story της στο Instagram.
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