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«Συνάντησα έναν φίλο στη Νέα Υόρκη»: Η φωτογραφία της Dara με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

Η Dara συναντήθηκε με τον Κωνσταντίνο Αργυρό στη Νέα Υόρκη, με τους δύο να βγάζουν φωτογραφία μαζί και να την αναρτούν στα social media τους.

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Η Dara και ο Κωνσταντίνος Αργυρός
Η Dara και ο Κωνσταντίνος Αργυρός | Instagram / argiros_konstantinos
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Τη νικήτρια της φετινής Eurovision, Dara συνάντησε ο Κωνσταντίνος Αργυρός στη Νέα Υόρκη και έβγαλε φωτογραφία μαζί της, την οποία μοιράστηκε με τους followers του στα social media.

Αργυρός - Dara
Αργυρός - Dara | Instagram / argiros_konstantinos

Ο τραγουδιστής βρίσκεται στις ΗΠΑ για την καλοκαιρινή του περιοδεία και σύμφωνα με την ανάρτηση που αναδημοσίευσε στο Instagram την Τρίτη 30 Ιουνίου, η νικήτρια της φετινής Eurovision που εκπροσώπησε τη Βουλγαρία με το «Bangaranga» πόζαρε μαζί του χαμογελώντας.

«Συνάντησα έναν φίλο στη Νέα Υόρκη», έγραψε η Dara στην φωτογραφία που ανήρτησε στο story της στο Instagram.

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