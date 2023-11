Το «σύντομο» Secret Song της Γερμανού και η «προφητεία» του Κωνσταντίνου Βασάλου που «βγαίνει αέρα»

Πρεμιέρα κάνει την Κυριακή 12 Νοεμβρίου στις 21.00 το «Secret Song» με παρουσιάστρια τη Ναταλία Γερμανού στη συχνότητα του Alpha. Πρόκειται για δύσκολο πρότζεκτ καθώς σε κάθε επεισόδιο φιλοξενεί πολλά πρόσωπα από το χώρο του θεάματος.

Ενδεικτικό είναι το γεγονός πως στην πρεμιέρα του μουσικού σόου με παρουσιάστρια τη Ναταλία Γερμανού θα παρελάσουν μόνο ως κεντρικοί καλεσμένοι εννέα γνωστοί καλλιτέχνες: Πέγκυ Ζήνα, Μαριάννα Τουμασάτου, Nίνο, Μιχάλης Αεράκης, Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Πέτρος Πολυχρονίδης, Άγγελος Παπαδημητρίου, Κατιάνα Μπαλανίκα και Λάζαρος Γεωργακόπουλος.

Μέχρι στιγμής υπάρχει έτοιμο μόλις ακόμη ένα επιπλέον επεισόδιο της μουσικής εκπομπής για διαφορετικούς λόγους. Ο πρώτος είναι ότι μια εκπομπή με τόσα πολλά γυρίσματα είναι πολύ δύσκολο να στηθεί και να συντονιστεί, δεύτερον πως το σόου γυριζόταν στο πλατό του «Just the 2 of us» το οποίο και ξεστήθηκε μετά το τέλος του.

Τώρα μεταξύ Alpha και Barking Well Media υπάρχουν συζητήσεις για να δημιουργηθούν μετά την έναρξη του νέου «Just the two of us» τουλάχιστον άλλο δύο επεισόδια ή αν είναι δυνατόν τρία. Η αρχική επιθυμία του καναλιού ήταν για το στήσιμο συνολικά έξι επεισοδίων κάτι όμως που φαίνεται απίθανο να συμβεί.

Η αντικειμενική βέβαια δυσκολία είναι πως η εγχώρια βιομηχανία θεάματος είναι πολύ μικρότερη σε σχέση με τις Ευρωπαϊκές χώρες και βέβαια τις ΗΠΑ όπου το σόου κυριολεκτικά κάνει θραύση.

Όμως ακόμη και αν το φινάλε κλείσει στα 4 επεισόδια σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Reader o Alpha αναζητά ήδη το κατάλληλο πρότζεκτ για την Ναταλία Γερμανού προκειμένου να έχει παρουσία και στη βραδινή ζώνη του σταθμού εκτός από το «Καλύτερα δεν γίνεται» στη μεσημεριανή ζώνη του Σαββατοκύριακου.

Το διπλό come back Βασάλου

Μετά από ένα διάστημα απουσίας ο Κωσταντίνος Βασάλος επιστρέφει στη μικρή οθόνη. Το καλοκαίρι ο γυμναστής και φιναλίστ του «Survivor» συζήτησε μετά την έξοδό του από το ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ πολλές τηλεοπτικές προτάσεις.

Έφθασε ένα βήμα πριν την παρουσίαση του «Πιο μεγάλου Παζαριού», του έγινε κρούση για θέση συμπαρουσιαστή του Γιώργου Λιανού στο «I am a Celebrity Get me out of here» ενώ το όνομά του ακούστηκε και για την παρουσίαση του «Password», τηλεπαιχνίδι τα δικαιώματα του οποίου εξασφάλισε ο Alpha ωστόσο δεν έχει αποφασιστεί το πότε θα βγει στον «αέρα».

Ο Κωσταντίνος Βασάλος αν και όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα απέρριπτε κάθε συζήτηση για επιστροφή του σε πάνελ φαίνεται πως τα δεδομένα έχουν αλλάξει: Υπήρξε συνάντηση με στελέχη της Barking Well Media με διπλή πρόταση:

Να είναι και πάλι στο πλευρό της Σίσσυς Χρηστίδου στην πρωινή εκπομπή του Mega τα Σαββατοκύριακα «Χαμογέλα και πάλι» αλλά και να διαγωνιστεί στο νέο κύκλο του «Just the two of us» που θα βγει από τη συχνότητα του Alpha τον Φλεβάρη του 2024.

Μόνο τυχαία λοιπόν δεν ήταν η προ δύο εβδομάδων δήλωση του καλεσμένου Κωνσταντίνου Βασάλου στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου «Πάνελ μόνο σε αυτή την εκπομπή».

Παράλληλα υπάρχει η σκέψη για μια ταξιδιωτική εκπομπή του Κωνσταντίνου Βασάλου με τον Fipster – Φίλιππο Ιωάννου προσεχώς πάντα σε παραγωγής της Barking Well.