Τα ονόματα έκπληξη που παίζει να πιάσουν μικρόφωνο στο J2US

Μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα δοθεί ημερομηνία στον Νίκο Κοκλώνη για την έναρξη του νέου κύκλου του «Just the Two of Us». Πιθανές ημέρες πρεμιέρας είναι το Σάββατο 24 Φεβρουαρίου και το Σάββατο 3 Μαρτίου. Ήδη έχουν αρχίσει και κυκλοφορούν τα πρώτα ονόματα όσον αφορά στους coaches.

Πρόταση φέρονται να έχουν δεχθεί οι: Γιάννης Βαρδής, Δημήτρης Κοντολάζος, Δημήτρης Κόκοτας, Λάμπης Λιβεριάτος, Γιώργος Παπαδόπουλος, Γρηγόρης Μπιθικώτσης και Μαρία Καρλάκη. Όσον αφορά στη σύνθεση της κριτικής επιτροπής δεν αναμένεται κάποια αλλαγή αλλά ίσως κάποια προσθήκη σε ρόλο γκεστ. Απέναντι από τον Νίκο Κοκλώνη θα σταθούν και πάλι Βίκυ Σταυροπούλου, Δέσποινα Βανδή, Σταμάτης Φασουλής και Καίτη Γαρμπή. Στα backstage θα είναι για μια ακόμη σεζόν η Κατερίνα Στικούδη.

Ανανεώνουν Φώτης Σεργουλόπουλος και Τζένη Μελιτά με την ΕΡΤ

«Πράσινο φως» για την επόμενη σεζόν παίρνουν από τη διοίκηση της Δημόσιας Τηλεόρασης Φώτης Σεργουλόπουλος και Τζένη Μελιτά. Μάλιστα θα συνεχίσουν στην ίδια ζώνη και με την ίδια εκπομπή «Πρωϊαν σε είδος».

Ωστόσο η εκπομπή ενδέχεται από την επόμενη σεζόν να επιμηκυνθεί κατά μια ώρα. Αυτό σημαίνει πως ή θα ξεκινά στις 9 και θα ολοκληρώνεται στις 12 ή θα πάει στο τρίωρο 10.00 – 13.00 κάτι που αυτόματα σημαίνει χρονική μετάθεση και του μεσημβρινού δελτίου ειδήσεων που προβάλλεται τώρα στις 12.00.

Οριστική απόφαση για το θέμα αυτό δεν έχει ληφθεί καθώς αναμένεται ευρύτερος ανασχεδιασμός την ενημέρωσης που περιλαμβάνει τα λίγα προγράμματα που υπάρχουν στην ΕΡΤ (πρωινές ενημερωτικές εκπομπές και δύο δελτία ειδήσεων) αλλά και το σύνολο των εκπομπών και των δελτίων ειδήσεων του ERT NEWS.

Σε κάθε περίπτωση η Δημόσια Τηλεόραση είναι απόλυτα ευχαριστημένη από τη χημεία του πρωινού τηλεοπτικού διδύμου Σεργουλόπουλου – Μελιτά αλλά και από το περιεχόμενο της εκπομπής τους.