Θάλεια Ματίκα: «Δεν υπάρχουν γυναικείοι ρόλοι από τα 40 και μετά - Τρομερός ρατσισμός»

Η Θάλεια Ματίκα εμφανίστηκε σήμερα στην ΕΡΤ, κάνοντας κάποιες καταγγελτικές δηλώσεις για το casting στον χώρο της υποκριτικής, μιλώντας ευθέως για σεξισμό.

Σε ερώτηση για το αν θα ήθελε να κάνει τηλεόραση, απάντησε «Φυσικά, γιατί τι είμαι; Μυθοπλασία θα ήθελα», ενώ για το ενδεχόμενο να εμφανιστεί σε εκπομπή, απάντησε επιφυλακτικά, λέγοντας «Τι εκπομπή, να πουν σε εμένα για εκπομπή είναι λίγο δύσκολο νομίζω.

Έχουν προτεραιότητα άλλες υπάρξεις στον χώρο μας, και εγώ αν ήμουν κανάλι δεν θα με σκεφτόμουν για να παρουσιάσουν εκπομπή».

Θάλεια Ματίκα - «Τρομερός ρατσισμός στην τηλεόραση»

Πρόσθεσε επίσης:«Αλλά και στη μυθοπλασία υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα. Δεν υπάρχουν ρόλοι γυναικείοι από τα 40 και μετά. Υπάρχουν μέχρι τα 38, 40 εκεί, και μετά πας στις μεγάλες γυναίκες.

Υπάρχει ένας τρομερός ρατσισμός όσον αφορά τη μυθοπλασία, και βέβαια είναι παγκόσμιο το φαινόμενο, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Δεν γράφονται ρόλοι, παίρνεις στα χέρια σου σενάρια για σειρές, και έχουν είτε πολύ νέες γυναίκες ή πολύ μεγάλες. Οι ρόλοι είναι πολύ λίγοι και συνήθως δεύτεροι, τρίτοι».