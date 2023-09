Ζαλίζουν τα ποσά που δίνει ο Ατζούν για το «Celebrity» - Τι συμβαίνει με τον Σάββα Πούμπουρα

Προσπάθεια να αναχωρήσει η παραγωγή μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας για τον Άγιο Δομίνικο κάνουν τα στελέχη της Acun Medya Ελλάδας κλείνοντας τις τελευταίες εκκρεμότητες για το «I am a Celebrity get me out of here» του Ατζούν Ιλίτζαλι που θα προβληθεί στον ΣΚΑΪ.

O Γιώργος Λιανός θα είναι ο παρουσιαστής και συμπαρουσιάστριά του η Καλομοίρα. Τα γυρίσματα του ριάλιτι που έχει κάποιες τρομακτικές δοκιμασίες (π.χ επαφές με ερπετά και έντομα) θα είναι σύντομα και θα διαρκέσουν 6 εβδομάδες.

Τα ονόματα που βρίσκονται προ των τελικών υπογραφών είναι οι: Νίκος Αναδιώτης, Γιώργος Χειμωνέτος, Τάσος Ξιαρχό, Αγγελική Ηλιάδη, Μαρία Καλάβρια, Δημήτρης Βλάχος ενώ στη λίστα σύμφωνα με πληροφορίες του Reader προστέθηκε τα τελευταία 24ωρα και το όνομα του ράπερ Bo που είχε πρόταση πέρσι και για το «All Star Survivor» όμως τελικά δεν ταξίδεψε στη Δομινικανή Δημοκρατία.

Ζαλίζουν τα ποσά που προσφέρει ο Ατζούν Ιλίτζαλι

Εξαιρετικό ενδιαφέρον έχει το γεγονός πως σε κάποιες περίπτωσης τα ποσά που προσφέρθηκαν από τον Τούρκο παραγωγό Ατζούν Ιλίτζαλι ξεπέρασαν τις 5.000 ευρώ την εβδομάδα που ήταν το «κλειστό» ποσό που δόθηκε πέρσι στο «Survivor». Η διαπραγμάτευση η οποία σε κάποιες περιπτώσεις επωνύμων συνεχίζεται είναι ελεύθερη δηλαδή δεν έχει ταβάνι αλλά ούτε και πάτο…

Τι προτάθηκε στον Σάββα Πούμπουρα από το Open

Στις εγκαταστάσεις του Open στην Παιανία εθεάθη τις προηγούμενες μέρες ο Σάββας Πούμπουρας μετά το τέλος της συνεργασίας του με την Ελένη Μενεγάκη στο Mega. Νωρίτερα ο παρουσιαστής σύμφωνα με πληροφορίες απέρριψε πρόταση της Acun Medya για συμμετοχή του στο «I am a Celebrity get me out of here».

Πράγματι, ο Σάββας Πούμπουρας δέχθηκε πρόταση για συμμετοχή του στην εκπομπή της Ελένης Τσολάκη και μάλιστα εκτός από τα θέση του πάνελ του προτάθηκε και αυτή του μάγειρα δύο με τρεις φορές την εβδομάδα.

Στο τραπέζι έπεσε και το ενδεχόμενο παρουσίασης ταξιδιωτικής εκπομπής ή ακόμη και συμμετοχή στην ομάδα παρουσίασης της νέας εκπομπής του Σαββατοκύριακου. Απάντηση εκ μέρους του παρουσιαστή δεν υπήρξε. Θα υπάρξει και νέος κύκλος επαφών μέσα στις επόμενες ημέρες.