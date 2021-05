Παρουσιάστηκε το Universal Hip Hop Museum - Lil Nas, LL Cool και Grandmaster Flash έδωσαν το παρών

Στη σειρά The Get Down του Μπαζ Λούρμαν, βλέπουμε τη γέννηση της hip hop σκηνής με το μουσικό coming of age του «πατέρα» της, του Grandmaster Flash. Στην πορεία των δεκαετιών η hip hop, αν και γέννησε τους δύο σπουδαίους, τον Notorious Big και τον Tupac Shakkur, συνδέθηκε με τις δυσκολίες, τον πόνο της μαύρης φυλής και το Μπρονξ μετετράπη σε ένα γκέτο όπου οι μαύροι ζούσαν μεταξύ ρίμας και όπλου. Με το Universal Hip Hop Museum, η περιοχή αυτή της Νέας Υόρκης θα αποκτήσει ένα άλλο στάτους και θα δοξάσει όλα τα τέκνα της που μίλησαν για τα δεινά των μαύρων σε μια αστυνομοκρατούμενη χώρα που δεν τους δίνει ευκαιρίες.

Ο Πρόεδρος του Μπρονξ, ο Ρούμπεν Ντίας, παρουσίασε σε ειδική εκδήλωση τις μακέτες για την τελική μορφή του μουσείου, υπό το βλέμμα των Lil Nas, LL Cool, Lil Kim, Fat Joe και φυσικά του θρύλου Grandmaster Flash. Το Universal Hip Hop Museum θα είναι έτοιμο το 2023, με κάποιους να πήραν μια πρώτη γεύση τον Φεβρουάριο σε ένα 3D Vr Tour.

Η έκταση του στο Νότιο Μπρονξ θα είναι πάνω από 5.500 τετραγωνικά μέτρα, θα έχει ύψος 22 ορόφων και στόχος είναι να μπορεί να φιλοξενήσει 500 μόνιμες κατοικίες, μια παιδική χαρά και ένα μεγάλο πάρκο. Το έργο που θα κοστίσει περί τα 350 εκατομμύρια δολάρια, αποτελεί ένα φιλόδοξο όραμα για την αναβάθμιση της περιοχής.

«Είναι μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή. Πίσω στην εποχή μου, κανείς δε νοιαζόταν για το Μπρονξ, οτιδήποτε κι αν κάναμε ήταν ενάντια σε όλους και όλα» είπε ενδεικτικά ο Grandmaster Flash.