Adele: Σπάνια διπλή πρωτιά στα βρετανικά τσαρτς - 261.000 πωλήσεις σε μια εβδομάδα

H Αντέλ πέτυχε σήμερα μια σπάνια διπλή πρωτιά, καθώς κατετάγη στην κορυφή των καλύτερων πωλήσεων άλμπουμ και σινγκλ στη Βρετανία, με το πολυαναμενόμενο «30», που κυκλοφόρησε στις 19 Νοεμβρίου και το τραγούδι της «Easy on Me». Η Official Charts Company ανακοίνωσε πως το άλμπουμ «30», το πρώτο της ντίβας της ποπ μουσικής σε διάστημα έξι ετών, συγκέντρωσε 261.000 πωλήσεις αυτήν την εβδομάδα κι έγινε έτσι το άλμπουμ με τις περισσότερες πωλήσεις την εβδομάδα της κυκλοφορίας του, για το 2021.

Το «30» αποτελεί, επομένως, το τέταρτο άλμπουμ της πολυβραβευμένης τραγουδίστριας που καταλαμβάνει την πρώτη θέση στους βρετανικούς καταλόγους. Τα προηγούμενα, "25", "21" και "19", έκαναν αυτήν την εβδομάδα μια δυναμική επιστροφή στα τσαρτς κι αναρριχήθηκαν αντίστοιχα στην 15η, 18η και 31η θέση.

Η στιχουργός, συνθέτρια κι ερμηνεύτρια, ηλικίας 33 ετών, διατήρησε, επιπλέον, για έκτη συναπτή εβδομάδα την πρώτη θέση στην κατάταξη των σινγκλ με το τίτλο της «Easy On Me», σπάζοντας το προσωπικό ρεκόρ της που είχε πετύχει με το τραγούδι "Someone Like You", το οποίο παρέμεινε πέντε εβδομάδες στην κορυφή των τσαρτς.

Από τα 12 τραγούδια που συνθέτουν το «30», άλλα δύο βρέθηκαν αυτήν την εβδομάδα στην κατάταξη των σινγκλ, το «Oh My God» στη δεύτερη θέση και το «I Drink Wine» στην τέταρτη.