Eurovision 2022: Η Λάουρα Παουζίνι, ο Μίκα και ο Αλεσάντρο Κάτελαν θα είναι οι παρουσιαστές

Αργά τη νύχτα της Τετάρτης έγινε γνωστό ότι η διεθνούς φήμης τραγουδίστρια Λάουρα Παουζίνι, ο τραγουδιστής Μίκα και ο παρουσιαστής Αλεσάντρο Κάτελαν θα παρουσιάσουν τον 66ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Το φετινό φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στο Τορίνο, σε ακριβώς 100 ημέρες από σήμερα, από τις 10 μέχρι τις 14 Μαΐου.

Η ανακοίνωση, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, έγινε κατά την διάρκεια του Φεστιβάλ Ιταλικού Τραγουδιού του Σαν Ρέμο, το οποίο μεταδόθηκε απευθείας από την τηλεόραση της Rai.

O Mίκα είναι τραγουδιστής με καταγωγή από τον Λίβανο και τη Μεγάλη Βρετανία, με μεγάλη καλλιτεχνική παρουσία στην Ιταλία. Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης μένει συχνά και στη χώρα μας, συγκεκριμένα στην Αθήνα.

Introducing your Hosts for #Eurovision 2022! 🤩



Laura Pausini, Alessandro Catellan and Mika will welcome the world to Turin on 10, 12, and 14 May! 🇮🇹



Benvenuti! 🙏 pic.twitter.com/x7DcIiM03A