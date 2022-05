Θλίψη στο καλλιτεχνικό στερέωμα - Πέθανε ο Δάκης σε ηλικία 78 ετών νικημένος από καρκίνο

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 78 ετών άφησε ο Δάκης. Ο τραγουδιστής έδινε μάχη με τον καρκίνο και είχε νοσηλευτεί. Τον τελευταίο καιρό βρισκόταν σπίτι του με τα αγαπημένα του πρόσωπα. Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή η Λουκίλα Πλέσσα - Καρρέρ.

«Στην Αυγή του καλοκαιριού διάλεξες να φύγεις ψυχούλα μου…. Εσύ που μας έκανες να λατρέψουμε τα καλοκαίρια….. τόσα καλοκαίρια…. Ξεκουράσου….θα σ’ αγαπώ πάντα… "Αυτό το καλοκαίρι το περίμενα με δίχως ένα σύννεφο με δίχως στεναχώρια Αλλ' όμως δε με ζέστανε ο ήλιος του"», έγραψε η Λουκίλα Καρρέρ στο Twitter.

H κατάσταση της υγείας του Δάκη είχε επιβαρυνθεί το τελευταίο διάστημα. Υπενθυμίζεται πως ο Τάκης Σαγιώρ είχε αναφέρει πως ο Δάκης είχε μείνει μόλις 42 κιλά.

Ποιος ήταν ο Δάκης

Ο Βρασίδας «Δάκης» Χαραλαμπίδης γεννήθηκε στις 26 Αυγούστου 1943 στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Το 1963 ήρθε στην Ελλάδα και σχεδόν ένα χρόνο μετά ξεκίνησε να τραγουδά σε χώρους διασκέδασης και θεαμάτων και παράλληλα ηχογραφεί το 1964 ηχογράφησε τον πρώτο του δίσκο στα αγγλικά με τίτλο «Deep in the heart of Athens». Ακολούθησαν δίσκοι που γνώρισαν αμέσως μεγάλη επιτυχία στα γαλλικά, ιταλικά και αγγλικά. Ενδεικτικά οι επιτυχίες του εκείνης της περιόδου ήταν: Monsieur Cannibal, Tu Veux ou tu veux pas, Mourir ou vivre, Gaston.

Συνεργάστηκε με Έλληνες συνθέτες όπως: Μίμης Πλέσσας, Γιάννης Σπανός, Γιώργος Κατσαρός, Γιώργος Χατζηνάσιος, Κώστας Χατζής, Ρόμπερτ Ουίλιαμς, Αλέξης Παπαδημητρίου, Γιώργος Μανίκας, Σάκης Τσιλίκης, Χάρης Χαλκίτης, Βαγγέλης Πιτσιλαδής, Γιώργος Κριμιζάκης, Κώστας Ξενάκης, Γιώργος Θεοφάνους, Νίκος Λαβράνος, Νίκος Καρβέλας, Αλέκος Χρυσοβέργης, Γιώργος Θεοδοσιάδης και άλλους. Επίσης είχε πραγματοποιήσει πολλές ζωντανές εμφανίσεις σε μεγάλους χώρους διασκέδασης, συνεργάστηκε με τα μεγαλύτερα ονόματα και είχε συμμετάσχει σε πολλές θεατρικές παραστάσεις.