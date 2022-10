Σαν σήμερα, 3 Οκτωβρίου, πεθαίνει η Τζάνις Τζόπλιν

Οι συμμαθητές της στο σχολείο τη φώναζαν «γουρούνι», «αλλόκοτη» και «φρικιό». Η Τζάνις Τζόπλιν ξεχώριζε από τότε Και αυτό ήταν που «τρόμαζε» τους συμμαθητές της. Κανείς δεν μπορούσε να την καταλάβει. Κανείς δεν μπορούσε να τη «δει». Το τι πραγματικά ήταν φαινόταν μόλις έπιανε στο χέρι της το μικρόφωνο και έβγαζε αυτή τη μακρόσυρτη, βραχνή «κραυγή», που σε ανάγκαζε, ήθελες δεν ήθελες, να κάτσεις να την ακούσεις. Ήταν εκείνη που έβαλε τις γυναίκες στον χάρτη της ανδροκρατούμενης (μέχρι τότε) ροκ μουσικής. Και έγινε και εκείνη μέλος του καταραμένου «club 27».

Η γέννηση και η πορεία ενός «άγριου μαργαριταριού»

Γεννημένη (τον Ιανουάριο του 1943) μέσα σε μια θρησκευόμενη οικογένεια στο Τέξας, η Τζάνις Λιν Τζόπλιν είδε από πολύ νωρίς τα όρια που έθεταν η άλλη για εκείνη να γίνονται ασφυκτικά και να την πνίγουν. Δεν άργησε να δείξει πως δεν είναι όπως όλα τα άλλα παιδιά της ηλικίας της. Χωρίς καν να κάνει κάτι διαφορετικό ξεχώριζε από τους υπόλοιπους. Γι αυτό την έλεγαν «φρικιό». Είναι ενδεικτικό πως η πανεπιστημιακή εφημερίδα The Daily Texan της έκανε ένα αφιέρωμα στις 27 Ιουλίου του 1962, με τίτλο: «Τολμά να είναι διαφορετική». Το άρθρο ξεκινούσε: «Περπατά ξυπόλυτη, όταν το θέλει, φορά ρούχα Levi στο σχολείο, επειδή τής είναι πιο άνετα και παίρνει παντού μαζί της την ώτοχαρπ (σσ: ένα είδος άρπας), εάν θέλει να ακούσει μουσική. Το όνομά της είναι Τζάνις Τζόπλιν». Είχε πάντα μια έφεση στις τέχνες, απλά, δεν ανακάλυψε από την αρχή ποιος ήταν ο προορισμός της. Μέχρι να το ανακαλύψει περιπλανήθηκε στη ζωγραφική. Έκανε και λίγο χορό αλλά όλα αυτά πέρασαν σε δεύτερη μέρα όταν «γνώρισε» τα μπλουζ.

Μπροστά της ανοίχθηκε ένας νέος ολόκληρος κόσμος στον οποίο παραδόθηκε. Πριν καν κλείσει τα 19 παρατάει τα πάντα και φεύγει. Παρατάει το Πανεπιστήμιο του Τέξας (Όστιν) και πηγαίνει στο Σαν Φρανσίσκο με στόχο να ασχοληθεί επαγγελματικά με το τραγούδι. Η πρώτη της σοβαρή προσπάθεια ήταν με το συγκρότημα «Big Brother And The Holding Company» το οποίο έπαιζε μπλουζ. Με αυτούς θα κάνει το πρώτο της άλμπουμ μέσα στο οποίο υπήρχε η επιτυχία «Down on Me» που της άνοιξε τον δρόμο για να κάνει τον επόμενο κιόλας χρόνο το δίσκο «Cheap Thrills» που περιλαμβάνει κλασικά τραγούδια της όπως τα «Piece Of My Heart», «Summertime» και «Ball And Chain»!

Στη συνέχεια αποχωρεί από τους «Big Brother And The Holding Company» και συνέχισε με τους «Kozmic Blues Band» με τους οποίους είπε εξίσου μεγάλες επιτυχίες όπως «Try (Just A Little Bit Harder)», «Kozmic Blues» και «To Love Somebody». Με αυτό το γκρουπ συμμετέχει και στο θρυλικό φεστιβάλ του Γούντστοκ τον Αύγουστο του 1969. Στη συνέχεια η Τζόπλιν που είχε ήδη αρχίσει να έχει σοβαρά προβλήματα με τον εθισμό της στα ναρκωτικά και το αλκοόλ αφήνει τους «Kozmic Blues Band» και γίνεται η frontwoman «Full Tilt Boogie Band» και μαζί τους κυκλοφόρησε ένα δίσκο μαργαριτάρι, το «Pearl», το οποίο για πολλούς είναι η κορυφαία της δουλειά.

Το θέμα, ωστόσο, είναι πως πριν κυκλοφορήσει ο δίσκος, μια ημέρα σαν σήμερα, στις 4 Οκτωβρίου 1970, η Τζόπλιν βρέθηκε νεκρή μέσα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου που έμενε στο Χόλιγουντ. Η Τζόπλιν, μαζι με την Γκρέις Σλίκ των Jefferson Airiplane, την Πάτι Σμιθ και την Τζόαν Μπάεζ ήταν που άνοιξαν τον δρόμο για να μπουν μαζικά οι γυναίκες στο χώρο της ροκ. To 1995 τιμήθηκε με την είσοδό της στο Rock and Roll Hall of Fame. Το 2005 κέρδισε το βραβείο Γκράμι «Lifetime Achievement Award». Το περιοδικό Rolling Stone την κατέταξε στην 46η θέση στη λίστα του με τους σπουδαιότερους καλλιτέχνες όλων των εποχών το 2004 και στην 28η με τους καλύτερους τραγουδιστές όλων των εποχών το 2008.

Το καταραμένο «club 27»

Η Τζάνις Τζόπλιν πέθανε στα 27 της χρόνια. Είναι μια ηλικία η οποία προκαλεί τρόμο σε νεαρούς σταρ της ροκ, και όχι μόνο, μουσικής. Ενδεικτικό του θρύλου που έχει δημιουργηθεί γύρω από τη συγκεκριμένη ηλικία και τον θάνατο είναι πως όταν η Μάιλι Σάιρους ήταν 27 χρονών (το 2019) είχε αναφέρει πως φοβάται μη φύγει και αυτή από τη ζωή. Σήμερα, πλέον η Σάιρους είναι 30 οπότε δεν έχει να φοβάται τη συγκεκριμένη «κατάρα». Πρώτος που μπήκε στη συγκεκριμένη λίστα ήταν ο Θρυλικός τραγουδιστής των μπλουζ από το Μισισιπή των ΗΠΑ, ο Ρόμπερτ Τζόνσον ο οποίος αν και πρόλαβε να ηχογραφήσει μόλις 29 τραγούδια, άφησε ανεξίτηλο το σημάδι του.

Στα 27 του τον δηλητηρίασε ένας άνδρας ο οποίος ζήλευε τη σχέση που είχε με μια γυναίκα. Επόμενος ο Μπράιαν Τζόουνς, ιδρυτικό μέλος των Rolling Stones μαζί με τον Μικ Τζάγκερ και τον Κιθ Ρίτσαρντς. Βρέθηκε νεκρός στα 27 του με την αστυνομία να λέει πως η αιτία θανάτου ήταν ο πνιγμός, υπό την επήρεια ναρκωτικών και αλκοόλ. Στα 27 του πέθανε και ο Άλαν Γουίλσον, ο κιθαρίστας των «Canned Heat», με την αιτία του θανάτου να είναι η υπερβολική δόση βαρβιτουρικών, μάλλον από άγνοια της σωστής δοσολογίας. Νεκρός από υπερβολική δόση υπνωτικών χαπιών βρέθηκε και ο Τζίμι Χέντριξ. Και αυτός σε ηλικίας 27 χρονών. Την ίδια ηλικία δηλαδή που είχε και ο Τζιμ Μόρισον όταν βρέθηκε νεκρός από ανακοπή καρδιάς (ως αποτέλεσμα χρήσης ναρκωτικών και αλκοόλ) μέσα στην μπανιέρα του διαμερίσματος που έμενε στο Παρίσι.

Ο Ρον Μακέρμαν, κιθαρίστας, κιμπορντίστας και τραγουδιστής των Grateful Dead, πέθανε στα 27 του από εσωτερική αιμορραγία που προκλήθηκε από υπερβολικό αλκοόλ. Ο Πιτ Χαμ, τραγουδιστής και κιθαρίστας των Badfinger, αυτοκτόνησε τρεις ημέρες αφού είχε κλείσει τα 27 του, εξαιτίας οικονομικών διαφορών με τον μάνατζερ του συγκροτήματος. Στα 27 του αυτοκτόνησε και ο αξεπέραστος Κερτ Κομπέιν ο οποίος, μάλιστα, ήταν και η αφορμή για να γιγαντωθεί ο θρύλος του «club 27». Ίσως, μάλιστα, να το επεδίωκε κιόλας καθώς η αδερφή τουέχει πει πως τον θυμάται να λέει από παιδική ηλικία πως ήθελε να μπει σε αυτό το καταραμένο κλαμπ. Η Κρίστεν Πφαφ, μέλος του συγκροτήματος της Κόρτνεϊ Λαβ, «Hole», πέθανε σε ηλικία 2 ετών από υπερβολική δόση ηρωίνης στην μπανιέρα του διαμερίσματός της. Τελευταίο διάσημο μέλος του μακάβριου κλαμπ, μπήκε σε αυτό τον Ιούλιο του 2011 και ήταν η αξέχαστη Έιμι Γουάινχαουζ η οποία παραδομένη στους δαίμονες της, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 27 ετών!