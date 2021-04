Στο Hall Of Fame της FIBA ο Παναγιώτης Γιαννάκης

Ο «Δράκος» του ευρωπαϊκού μπάσκετ και επί σειρά ετών αρχηγός και προπονητής της Εθνικής ομάδας περνάει στην «αιωνιότητα» της FIBA.

Ανακοινώθηκε από την παγκόσμια ομοσπονδίας μπάσκετ η ένταξή του στο Hall Of Fame, με την τάξη του 2021. Συγκεκριμένα ο Παναγιώτης Γιαννάκης θα γίνει ο τρίτος Έλληνας που θα γίνει μέλος του Hall Of Fame, κάτι που έχει ήδη γίνει με τον Νίκο Γκάλη το 2007 και τον Παναγιώτη Φασούλα το 2016.

⭐ Congratulations to the #FIBAHallOfFame Class of 2021 👏



