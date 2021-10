Σαν σήμερα 1 Νοεμβρίου το 1946 διεξάγεται το πρώτο παιχνίδι στην ιστορία του ΝΒΑ

Η φετινή σεζόν στο NBA άρχισε με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, τον Θανάση και τους συμπαίκτες του στους Μιλγουόκι Μπακς να παίρνουν τα δακτυλίδια τους μετά το πρωτάθλημα που κατέκτησαν λίγους μήνες πριν. Μία χρονιά όμως που από την αρχή της είναι ιστορική, καθώς συμπληρώνονται 75 χρόνια από τότε που το NBA έγινε πραγματικότητα. Για την ακρίβεια σήμερα 1η Νοεμβρίου το αμερικανικό επαγγελματικό μπάσκετ έχει «γενέθλια» μιας και μια μέρα σαν κι αυτή το 1946 έγινε το πρώτο επίσημο παιχνίδι της λίγκας!

Τον Ιούνιο του 1946 ιδρύθηκε στη Νέα Υόρκη το BAA (Basketball Association of America) που ανέλαβε να διοργανώσει το πρωτάθλημα των ΗΠΑ. Τρία χρόνια αργότερα θα απορροφούσε μία άλλη λίγκα, το NBL, και θα μετονομαζόταν σε ΝΒΑ. Επιστροφή όμως στο ΒΑΑ και την 1η Νοεμβρίου του 1946. Το εναρκτήριο παιχνίδι της νέας λίγκας φιλοξενήθηκε εκτός ΗΠΑ! Στον Καναδά και συγκεκριμένα στο Τορόντο οι τοπικοί Toronto Huskies φιλοξένησαν τους New York Knickerbockers στο Maple Leaf Gardens και αυτό είναι επίσημα το πρώτο παιχνίδι του ΝΒΑ. Ο Ossie Schectman των Knickerbockers ήταν εκείνος που πέτυχε το ιστορικό πρώτο καλάθι ενώ η ομάδα της Νέας Υόρκης ήταν και η πρώτη νικήτρια έχοντας επιβληθεί με 68-66.

Στο πρώτο πρωτάθλημα συμμετείχαν συνολικά 11 ομάδες χωρισμένες σε δύο περιφέρειες. Στην Ανατολή βρίσκονταν οι: Washington Capitols, Philadelphia Warriors, New York Knicks, Providence Steamrollers, Boston Celtics, Toronto Huskies και στη Δύση οι: Chicago Stags, St. Louis Bombers, Cleveland Rebels, Detroit Falcons, Pittsburgh Ironmen. Πρωταθλήτρια αναδείχθηκε η ομάδα από τη Φιλαντέλφεια νικώντας με 4-1 στη σειρά των πλέι οφ εκείνη από το Σικάγο.



ON THIS DAY (Nov. 1, 1946) the very 1st NBA game took place in Toronto, as the New York Knickerbockers took on the Toronto Huskies in front of 7,090 fans! 🇨🇦

Fun fact: Fans that were taller than the tallest Husky player (6’8”) got in for free. pic.twitter.com/e9YCVwIPNj