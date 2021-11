Τέσσερις μήνες μετά την θριαμβευτική κατάκτηση του περσινού πρωταθλήματος, οι Μιλγουόκι Μπακς, ο Γιάννης και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο επισκέφθηκαν τον Λευκό Οίκο και τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτείων, Τζο Μπάιντεν, Οι πρώτες φωτογραφίες που ανέβασε ο επίσημος λογαριασμός της ομάδας στο Twitter, τους δείχνει τρισευτυχισμένους.

Η τελευταία επίσκεψη ομάδας τον Λευκό Οίκο χρονολογείται πίσω στο 2016, όταν είχαν βρεθεί εκεί οι πρωταθλητές Κλίβελαντ Καβαλίερς, επί προεδρίας Μπαράκ Ομπάμα. Έκτοτε, καμία άλλη ομάδα δεν πήγε στην Ουάσινγκτον για να τιμηθεί από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ. Ο λόγος... προφανής. Οι ομάδες επέλεξαν να γυρίσουν την πλάτη στον Ντόναλντ Τραμπ.

Πλέον, ο Τραμπ, όμως, αποτελεί παρελθόν και ο Τζο Μπάιντεν ανοίγει ξανά τις πόρτες της προεδρικής κατοικίας στους πρωταθλητές ΝΒΑ.

This afternoon, I’m hosting the Milwaukee Bucks at the White House. I’m looking forward to celebrating their 2021 NBA Championship and their work off the court to move our nation forward.