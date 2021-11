Γιάννης Αντετοκούνμπο: Αναδείχτηκε αθλητής της χρονιάς από το περιοδικό «GQ»

Η μία επιτυχία μετά την άλλη έρχονται για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο που λίγες ημέρες μετά τη λάμψη του στον Λευκό Οίκο, όπου τιμήθηκε με τους Μιλγουόκι Μπακς από τον Αμερικανό πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν, ήρθε μία ακόμη διάκριση! Αυτή τη φορά, ο Giannis, κέρδισε τις προτιμήσεις του πασίγνωστου περιοδικού GQ, το οποίο μετά τη σαρωτική σεζόν 2020/21 στο ΝΒΑ τον ανέδειξε ως «Αθλητή της χρονιάς» για το 2021.

Ο «Greek Freak» πόζαρε για τις ανάγκες της φωτογράφισης με πολύ στυλ, φορώντας γυαλιά ηλίου, πουκάμισο και φυσικά παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό.

Πέρα από τον Ελληνα πρωταθλητή του ΝΒΑ, το περιοδικό ξεχώρισε για φέτος τον ηθοποιό Τομ Χόλαντ (κινηματογραφικό Spider-Man) και τον Lil Nas X, με τον νεαρό τραγουδιστή να κυκλοφορεί πριν λίγο καιρό κάποια ξεχωριστά «sneakers».

Introducing #GQMOTY 2021: musician of the year @LilNasX, athlete of the year @Giannis_An34, and superhero of the year @TomHolland1996 https://t.co/YZuUpUzofm pic.twitter.com/Z1MWo5sq6i