Σε καραντίνα έχει μπει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, όπως έγινε γνωστό. Ο σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς μπήκε στο πρωτόκολλο υγείας και ασφάλειας του NBA στο οποίο τοποθετούνται όσοι νοσούν ή έχουν έρθει σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα του κορονοϊού. Μέχρι και αυτή την ώρα δεν είναι γνωστό τι ακριβώς συμβαίνει με τον Greek Freak αν δηλαδή νοσεί ο ίδιος ή αν ήρθε σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα.

Ο Greek Freak μπαίνει σε καραντίνα μέχρι να καταγράψει δύο αρνητικά τεστ μέσα σε ένα 24ωρο ή να έχουν περάσει 10 ημέρες από τότε που κατέγραψε το πρώτο του θετικό αποτέλεσμα.

Σε περίπτωση που είναι θετικός στη νόσο θα χάσει εκτός από τον αγώνα με τους Πέισερς τα ξημερώματα 16ης Δεκεμβρίου και αυτούς με τους Πέλικανς (18/12) με τους Ρόκετς (23/12) και πιθανότατα και το παιχνίδι των Χριστουγέννων με τους Σέλτικς στο Μιλγουόκι.

The Bucks will be without Giannis Antetokounmpo and Wes Matthews now. Rest of team continues to undergo testing. https://t.co/M6hwEir2YV