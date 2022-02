Γιάννης Αντετοκούνμπο: Τον επέλεξε πρώτο ο ΛεΜπρόν Τζέιμς στην ομάδα του All Star Game

Η έκτη συμμετοχή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο All Star Game (Κλίβελαντ, 20/2) θα τον βρει συμπαίκτη με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, καθώς ήταν η πρώτη επιλογή του «King James» για την ομάδα του. μαζί τους θα βρίσκονται μεταξύ άλλων ο Στεφ Κάρι, ο Κρις Πολ αλλά και οι Νίκολα Γιόκιτς και Λούκα Ντόντσιτς. Πέρυσι ο «Greek Freak» είχε αναδειχθεί MVP στο διήμερο που είχε φιλοξενηθεί στην Ατλάντα.

Team LeBron vs. Team Durant is set 🍿



Who you got? #NBAAllStar pic.twitter.com/4rwe9nDptu — Bleacher Report (@BleacherReport) February 11, 2022

Οι ομάδες του All Star Game



Team LeBron

Γιάννη Αντετοκούνμπο (Μπακς)

Στεφ Κάρι (Γουόριορς)

ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν (Μπουλς)

Νίκολα Γιόκιτς (Νάγγετς)

ΛεΜπρόν Τζέιμς (Λέικερς)

Λούκα Ντόντσιτς (Μάβερικς)

Ντάριους Γκάρλαντ (Καβαλίερς)

Κρις Πολ (Σανς)

Τζίμι Μπάτλερ (Χιτ)

Ντόνοβαν Μίτσελ (Τζαζ)

Φρεντ ΒανΒλίτ (Ράπτορς)

Τζέιμς Χάρντεν (Σίξερς)

Team Durant

Τζοέλ Εμπίντ (Σίξερς)

Τζα Μοράντ (Γκρίζλις)

Τζέισον Τέιτουμ (Σέλτικς)

Τρέι Γιανγκ (Χοκς)

Άντριου Γουίγκινς (Γουόριορς)

Ντέβιν Μπούκερ (Σανς)

Καρλ-Άντονι Τάουνς (Τίμπεργουλβς)

Ζακ ΛαΒίν (Μπουλς)

Ντεζούντε Μάρι (Σπερς)

Κρις Μίντλετον (Μπακς)

ΛαΜέλο Μπολ (Χόρνετς)

Ρουντί Γκομπέρ (Τζαζ)