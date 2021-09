Γιάννης Αντετοκούνμπο: Από το Προεδρικό Μέγαρο στα… γενέθλια της συζύγου του

Μία ακόμη όμορφη οικογενειακή στιγμή στην Αθήνα μοιράστηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Ο Ελληνας σταρ του ΝΒΑ ευχήθηκε χρόνια πολλά στην σύζυγό του Μαράια με δύο φωτογραφίες που δείχνουν την τούρτα που της πρόσφερε. Το άλλο μισό του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο άνθρωπος που του δίνει ευτυχία, η αγαπημένη του Μαράια, είχε γενέθλια. Προκειμένου λοιπόν να κάνει την μητέρα των δύο παιδιών του να χαμογελάσει, ο Γιάννης βγήκε μαζί της για δείπνο, ανεβάζοντας στην συνέχεια δύο φωτογραφίες, γράφοντας: «Χρόνια πολλά αγάπη μου. Μακάρι να πραγματοποιηθούν τα όνειρά σου να γίνουν πραγματικότητα».

Happy birthday my love 😍 may your dreams come true @mariahdanae15 pic.twitter.com/2GOwxckzUi