Ένας άντρας εθεάθη τις πρώτες πρωινές ώρες να σκαρφαλώνει ένα από τα ψηλότερα κτήρια του Λονδίνου χωρίς εξοπλισμό!

Ο σύγχρονος «Spiderman» ήθελε ν' ανεβεί στον 95ο όροφο του ουρανοξύστη Σαρντ, ο οποίος φτάνει τα 309 μέτρα σε ύψος.

Someone is climbing up The Shard!!! 🤯 pic.twitter.com/4yWG0CZ6Rt

— David Kevin Williams (@DaveKWilliams) 8 Ιουλίου 2019