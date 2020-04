Σύμφωνα με τους New York Times από την Κυριακή ο Μπρετ Κροζίερ βρίσκεται στο Γκουάμ, σε απομόνωση, ένα νησί που αποτελεί αμερικανικό έδαφος στον Ειρηνικό Ωκεανό, καθώς νόσησε και ο ίδιος από τον νέο κορονοϊό και υποφέρει από ξυρόβηχα.

Ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό αν ο Κροζίερ απαλλάχθηκε των καθηκόντων του πριν γίνει γνωστή η διάγνωση ή εάν τα αποτελέσματα των εξετάσεων έγιναν γνωστά πριν τιμωρηθεί.

Πάντως σύμφωνα με φίλους και συναδέλφους του εμφάνισε τα πρώτα συμπτώματα πριν να καθαιρεθεί την περασμένη Πέμπτη.

Προς το παρόν το Ναυτικό δεν έχει κάνει κάποιο σχόλιο για το αν ο Μπρετ Κροζίερ νοσεί από τον νέο κορονοϊό.

Τουλάχιστον 400 ναύτες από το αεροπλανοφόρο Ρούσβελτ έχουν βρεθεί αρνητικοί στον ιό και αναμένεται να μεταφερθούν σε ξενοδοχεία, όπου βρίσκονται άλλα 625 μέλη του πληρώματος που ήταν αρνητικά στον Covid-19.

Κατά την αποχώρηση του από το αεροπλανοφόρο, ο Μπρετ Κροζίερ, γνώρισε την αποθέωση από το πλήρωμά, καθώς με επιστολή του στην κυβέρνηση είχε αποκαλύψει την κατάσταση με τα κρούσματα στο πλοίο.

Ο κυβερνήτης του αεροπλανοφόρου, ζητούσε μάλιστα την άδεια ώστε να αποβιβάσει το πλήρωμά του στο Γκουάμ, ώστε να σταματήσει η εξάπλωση του ιού στο αεροπλανοφόρο.

Για την κίνησή του αυτή, απαλλάχθηκε των καθηκόντων του και αποχώρησε από το πλοίο, με τους ναύτες του να ζητωκραυγάζουν το όνομά του, αναγνωρίζοντας ότι μπήκε μπροστά για να τους προστατέυσει.

Here is Captain Crozier walking away from his ship while sailors chant his name after he was relieved from duty for blowing the whistle on a coronavirus contamination aboard the USS Roosevelt.

He sacrificed himself and it sounds like everyone knows it. pic.twitter.com/hwiu7Z1MVV

— Amee Vanderpool (@girlsreallyrule) April 3, 2020