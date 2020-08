Την γερουσιαστή Κάμαλα Χάρις από την Καλιφόρνια επέλεξε ο Τζο Μπάιντεν ως υποψήφια αντιπρόεδρό του, ενόψει των προεδρικών εκλογών της 3ης Νοεμβρίου, όπως ανακοίνωσε το επιτελείο του, αλλά και ο ίδιος ο υποψήφιος πάρεδρος με ανάρτησή του στο Twitter.

I have the great honor to announce that I’ve picked @KamalaHarris — a fearless fighter for the little guy, and one of the country’s finest public servants — as my running mate.

— Joe Biden (@JoeBiden) August 11, 2020