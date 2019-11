Στο βίντεο, το οποίο έγινε viral φαίνεται ένας άνδρας ενώ περπατάει στην άκρη της αποβάθρας, ξαφνικά να σκοντάφτει και να πέφτει στις γραμμές, την ώρα που διέρχεται συρμός, κάτι το οποίο αντιλαμβάνεται ένας υπάλληλος του σταθμού που σπεύδει να τον σώσει κυριολεκτικά στο τελευταίο δευτερόλεπτο.

Το περιστατικό συνέβη την Κυριακή όταν η πλατφόρμα στο σταθμό «BART Coliseum» ήταν γεμάτο κόσμο μετά από αγώνα των Oakland Raiders. To βίντεο δημοσιεύθηκε από την εταιρία BART.

Σύμφωνα με την εταιρία ο υπάλληλος Ο’Κόνορ προσπαθούσε να συγκρατήσει το πλήθος πίσω από την προστατευτική γραμμή όταν έπεσε ο άντρας.

Η εταιρία χαρακτήρισε σε tweet τον υπάλληλο «ταπεινό ήρωα» και έγραψε ότι «έσωσε μία ζωή σήμερα».

Ο υπάλληλος δήλωσε «Ειλικρινά, νόμιζα ότι το τραίνο θα τον κόψει στα δύο. Δεν ήθελα να δω αυτό τον άνθρωπο να πεθαίνει».

Tonight we are thankful for John.

He’s a former Train Operator who was promoted to Transportation Supervisor. He was working the Coliseum Station for the Raiders game and saw someone on the platform who needed help. He saved a life tonight.

Thank you John.

Show him some love. https://t.co/BIb5NMdZFj

— SFBART (@SFBART) 4 Νοεμβρίου 2019