Σουέζ: Το παγκόσμιο εμπόριο χάνει 400 εκατ. δολάρια την ώρα από το μπλοκάρισμα της διώρυγας

To φορτηγό πλοίο με σημαία Ταϊβάν, MV Ever Given, που μπλοκάρει από την Τρίτη τη διώρυγα του Σουέζ, κοστίζει στο διεθνές εμπόριο περίπου 400 εκατ. δολάρια την ώρα, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Lloyd’s.

H εταιρεία αποτιμά την κυκλοφορία εμπορευμάτων διάμεσου του καναλιού στα 5,1 δισ. δολάρια την ημέρα προς δυσμάς, και στα 4,5 δισ. δολάρια προς ανατολάς. Το κλείσιμο της διώρυγας, δυσκολεύει μια ήδη καταπονημένη εφοδιαστική αλυσίδα, δήλωσε ο Jon Gold, αντιπρόεδρος της Εθνικής Ομοσπονδίας λιανικού εμπορίου. «Πολλές εταιρείες συνεχίζουν να αγωνίζονται ενάντια στην συμφόρηση της εφοδιαστικής αλυσίδας και στις καθυστερήσεις που προκαλεί η πανδημία. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως οι νέες καθυστερήσεις θα προσβάλλουν περαιτέρω την εφοδιαστική αλυσίδα και θα προκαλέσουν επιπλέον προκλήσεις».

Υπενθυμίζεται πως «γίγαντες» της λιανικής πώλησης, και όχι μόνο, είχαν αναφέρει προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα για αυτό το τρίμηνο, πριν το μπλοκάρισμα του Σουέζ. Ανάμεσα τους η Nike, Crocs, Gap, Peloton, Footlocker, Five Below, William Sonoma, Steve Madden, Whirlpool, Urban Outfitters και Tesla.

Η διώρυγα του Σουέζ, η οποία χωρίζει την Αφρική από την Ασία και «ενώνει» Ανατολή και Δύση, είναι μια από τις μεγαλύτερες εμπορικές διαδρομές στον κόσμο, με το 12% περίπου του παγκόσμιου εμπορίου να διακινείται μέσω αυτής. Οι ενεργειακές εξαγωγές, όπως του υγροποιημένου φυσικού αερίου, αργού πετρελαίου, και διυλισμένου πετρελαίου, συνιστούν το 5-10% των παγκόσμιων φορτίων. Τα υπόλοιπα φορτία αποτελούνται κυρίως από καταναλωτικά αγαθά, από έπιπλα και ρούχα ως κατασκευαστικά υλικά και ανταλλακτικά αυτοκινήτων.

Αν και οι αιγυπτιακές αρχές είχαν ανακοινώσει την Τετάρτη πως θα ξανάνοιγε σύντομα το κανάλι, ωστόσο παραμένει κλειστό μέχρι και την Παρασκευή, με τις προσπάθειες αποκόλλησης του πλοίου να έχουν αποβεί μέχρι τώρα άκαρπες, και οι εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για ημέρες ή ακόμα κι εβδομάδες που θα χρειαστούν για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Οι συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία είναι πολυεπίπεδες. Όχι μόνο λόγω της καθυστέρησης στην κυκλοφορία εμπορευμάτων αλλά και στην καθυστέρηση της επιστροφής των άδειων κοντέινερ, που είναι κομβικά για το εμπόριο και ιδιαίτερα το κινεζικό.

«Τα κοντέινερ ήδη σπανίζουν στην Κίνα, και το κλείσιμο του Σουέζ θα δυσκολέψει ακόμη περισσότερο την κατάσταση», σχολιάζει ο Jon Monroe, της Jon Monroe Consulting. «Επιστρέψαμε πάλι στην κατάσταση που επικρατούσε στην περίοδο προ της κινέζικης πρωτοχρονιάς, όταν τα εργοστάσια δούλευαν σε φουλ ρυθμούς και πάλευαν να βρουν κοντέινερ και χώρο για να αποθηκεύσουν τα προϊόντα τους». Οι καθυστερήσεις θα πλήξουν επίσης τις αφίξεις των εισαγωγών από την Αμερική όπως επίσης και την μεταφορά παραγωγικών υλικών προς τις ΗΠΑ.

Ωστόσο, ώθηση από το μπλοκάρισμα απολαμβάνουν οι τιμές του πετρελαίου γνωρίζοντας άνοδο 2% την Παρασκευή, λόγω των αυξανόμενων φόβων ότι θα χρειαστούν εβδομάδες για την απομάκρυνση του γιγαντιαίου πλοίου, κάτι το οποίο θα συμπίεζε τις προμήθειες.

Από τα 39,2 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως του συνολικού θαλάσσιου εμπορίου αργού το 2020, 1,74 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα διήλθαν από το κανάλι του Σουέζ, σύμφωνα με την εταιρεία παρακολούθησης δεξαμενόπλοιων Kpler. Επιπλέον, 1,54 εκατομμύρια βαρέλια προϊόντων διύλισης, όπως η βενζίνη και το ντίζελ, διέρχονται επίσης από το κανάλι, δηλαδή περίπου το 9% του παγκόσμιου εμπορίου θαλάσσιων προϊόντων.

Πηγή: insider.gr