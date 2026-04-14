Βενζίνη: Συνεχίζεται η άνοδος στις τιμές των καυσίμων - Αναμένεται και νέα αύξηση

Το ράλι ανόδου στις τιμές των καυσίμων συνεχίζεται με τους πρατηριούχους να εκτιμούν πώς μέσα στις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν νέες ανατιμήσεις. Ήδη σήμερα η διεθνής τιμή του πετρελαίου καταγράφει αύξηση πάνω από 6,5%, ξεπερνώντας και πάλι τα 100 δολάρια.

Σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, ιδιαίτερα στα νησιά, η τιμή της βενζίνης έχει παγιωθεί πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο ενώ σε κάποιες περιπτώσεις αυτή έφτασε ή και ξεπέρασε τα 2,2 ευρώ!

Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγματα που παρουσίασε το MEGA από δύο διαφορετικά νησιά τις ημέρες του Πάσχα. Σύμφωνα με αυτά:

ΠΑΡΟΣ: Η τιμή της αμόλυβδης κυμαίνεται από 2,208 έως 2,225 ευρώ ανά λίτρο.

ΑΙΓΙΝΑ: Η τιμή της αμόλυβδης κυμαίνεται από 2,129 έως 2,139 ευρώ ανά λίτρο.



Την ίδια στιγμή το fuel pass εξανεμίστηκε άμεσα, ιδιαίτερα για τους οδηγούς που επέλεξαν να μετακινηθούν για τις γιορτές. Είναι χαρακτηριστικό πώς ένα ταξίδι από τα Τρίκαλα στην Καβάλα, με την επιστροφή, κόστισε, μόνο για βενζίνη, περί τα 130 ευρώ!

Στι ίδιο ρεπορτάζ, οι καταναλωτές αλλά και οι πρατηριούχοι επισημαίνουν ότι τα χρήματα του fuel pass ήδη εξαντλήθηκαν και θεωρούν βέβαιο ότι θα χρειαστεί να παραταθεί το μέτρο και να δοθεί τουλάχιστον μια ακόμη φορά το επίδομα καυσίμων.

