Εκκαθαριστικά: Ένας στους τέσσερις πληρώνει επιπλέον φόρο 1.160 ευρώ

Τα πρώτα στοιχεία από πάνω από 1 εκατομμύριο εκκαθαριστικά Ε1 αλλάζουν εικόνα σε σχέση με πέρυσι: Οι μηδενικές υποχωρούν δραματικά, οι επιστροφές αφορούν περισσότερους αλλά με χαμηλότερο ποσό, ενώ 1 στους 4 φορολογούμενους βλέπει πρόσθετο φόρο κοντά στα 1.160 ευρώ κατά μέσο όρο.

Οι επαγγελματίες προς το παρόν απέχουν από τις υποβολές καθώς για αυτούς, σε αντίθεση με μισθωτούς και συνταξιούχους, δεν προσυμπλήρωσε προς υποβολή το Ε1 η ΑΑΔΕ.

