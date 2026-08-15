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Εξωδικαστικός: «Δίχτυ» προστασίας στην πρώτη κατοικία με εκποίηση των άλλων ακινήτων

Νέα «γραμμή άμυνας» γύρω από την πρώτη κατοικία στήνει ο εξωδικαστικός μηχανισμός για τους οφειλέτες που διαθέτουν και άλλα ακίνητα.

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Κατοικίες στην Αθήνα
Κατοικίες κάτω από την Ακρόπολη. | Φωτ. Αρχείου Eurokinissi
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Από τις 21 Σεπτεμβρίου 2026 ενεργοποιείται η νέα δυνατότητα που επιτρέπει να διαχωρίζεται η κύρια κατοικία από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία. Ο οφειλέτης θα μπορεί να κρατήσει το σπίτι του, ρυθμίζοντας την οφειλή που συνδέεται με αυτό με χαμηλότερη μηνιαία δόση, ενώ εξοχικά, οικόπεδα και άλλα ακίνητα θα μπορούν να οδηγούνται σε πλειστηριασμό για την ικανοποίηση των πιστωτών.

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