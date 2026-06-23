Φρένο στη μεταφορά χρημάτων μέσω συγγενών: Η παγίδα που μπορεί να φέρει τεράστιο φόρο

Μια απλή μεταφορά χρημάτων ανάμεσα σε γονείς και παιδιά ή μια καθημερινή κίνηση σε έναν κοινό λογαριασμό μπορεί να κρύβει σοβαρούς φορολογικούς κινδύνους. Η ΑΑΔΕ εντείνει πλέον τους ελέγχους της στις γονικές παροχές και τις δωρεές.

Στόχος είναι ο εντοπισμός «άτυπων δωρεών» μέσα από συναλλαγές που εκ πρώτης όψεως φαίνονται εντελώς αθώες. Ήδη, χιλιάδες υποθέσεις έχουν καταλήξει στην επιβολή αναδρομικών φόρων και προστίμων.

Οι κοινοί τραπεζικοί λογαριασμοί αποτελούν βασικό εργαλείο για τη διαχείριση των οικογενειακών οικονομικών. Ωστόσο, πολλοί αγνοούν ότι η ιδιότητα του συνδικαιούχου δεν συνεπάγεται αυτόματα και δικαίωμα ιδιοκτησίας στα χρήματα που βρίσκονται μέσα σε αυτόν.

Πότε μια μεταφορά θεωρείται δωρεά;

Όταν ένας συνδικαιούχος κάνει ανάληψη ή μεταφορά ποσού για δικό του προσωπικό όφελος, η πράξη αυτή μπορεί να χαρακτηριστεί ως άτυπη δωρεά από τη φορολογική διοίκηση

Στο «μικροσκόπιο» 1.080 υποθέσεις το 2026

Για το έτος 2026, η ΑΑΔΕ έχει ήδη προγραμματίσει 1.080 στοχευμένους ελέγχους σε γονικές παροχές και δωρεές, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε υποθέσεις που αφορούν μεγάλα χρηματικά ποσά.

Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί ξεκαθαρίζουν ότι δεν αποτελούν αντικείμενο έρευνας τα μικροποσά που διακινούνται καθημερινά μεταξύ γονέων και παιδιών, είτε μέσω της υπηρεσίας IRIS είτε με απλά τραπεζικά εμβάσματα.

Πώς να κατοχυρώσετε το αφορολόγητο των 800.000 Ευρώ

Το ισχύον φορολογικό πλαίσιο προβλέπει ένα γενναιόδωρο αφορολόγητο όριο 800.000 ευρώ για χρηματικές γονικές παροχές και δωρεές. Αυτό αφορά αποκλειστικά συγγενείς πρώτης κατηγορίας, δηλαδή:

Γονείς και παιδιά

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Παππούδες, γιαγιάδες και εγγόνια