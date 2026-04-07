Fuel Pass: Ανοίγει και πάλι η πλατφόρμα - Με ΑΦΜ οι αιτήσεις από τους δικαιούχους

Οι δικαιούχοι για το επίδομα καυσίμων, θα κάνουν πλέον αίτηση στην πλατφόρμα του Fuel Pass με βάση τον ΑΦΜ τους.

Fuel Pass
Fuel Pass | ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
Η πλατφόρμα Fuel Pass άνοιξε τη Μεγάλη Δευτέρα για τους δικαιούχους του επιδόματος καυσίμων, ωστόσο από την πρώτη στιγμή εμφανίστηκαν προβλήματα με αποτέλεσμα η κυβέρνηση προχώρησε άρον-άρον σε αλλαγή της διαδικασίας για να σώσει την κατάσταση.

Αποφασίστηκε να ακολουθηθεί ο γνωστός δρόμος του λήγοντα αριθμού του ΑΦΜ, σε μία προσπάθεια να αποσυμφορηθεί το σύστημα, να κατανεμηθεί ομαλά ο όγκος των δικαιούχων και να αποφευχθεί ένα νέο «μπλακ άουτ».

Ως εκ τούτου η πλατφόρμα θα ανοίξει και πάλι σήμερα, Μεγάλη Τρίτη, με πρώτους τους δικαιούχους που ο ΑΦΜΙ τους λήγει σε 1-2-3.

Fuel Pass: Πώς θα γίνονται οι αιτήσεις

Η διαδικασία παραμένει η ίδια, αλλά το «παράθυρο» πρόσβασης διαμορφώνεται ως εξής:

  • Τρίτη 7 Απριλίου 2026: Ανοίγει το σύστημα αποκλειστικά για τους δικαιούχους που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 1, 2 και 3.
  • Τετάρτη 8 Απριλίου 2026: Τη σκυτάλη παίρνουν οι πολίτες με ΑΦΜ που λήγει σε 4, 5, 6 και 7.
  • Πέμπτη 9 Απριλίου 2026: Αιτήσεις υποβάλλουν όσοι έχουν λήγοντα ΑΦΜ σε 8, 9 και 0.

Από την Παρασκευή 10 Απριλίου 2026, τα «διόδια» του ΑΦΜ καταργούνται. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή και ελεύθερα προσβάσιμη για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως ψηφίου, μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας στις 30 Απριλίου 2026.

