Fuel Pass: Ανοίγει και πάλι η πλατφόρμα - Με ΑΦΜ οι αιτήσεις από τους δικαιούχους

Η πλατφόρμα Fuel Pass άνοιξε τη Μεγάλη Δευτέρα για τους δικαιούχους του επιδόματος καυσίμων, ωστόσο από την πρώτη στιγμή εμφανίστηκαν προβλήματα με αποτέλεσμα η κυβέρνηση προχώρησε άρον-άρον σε αλλαγή της διαδικασίας για να σώσει την κατάσταση.
Αποφασίστηκε να ακολουθηθεί ο γνωστός δρόμος του λήγοντα αριθμού του ΑΦΜ, σε μία προσπάθεια να αποσυμφορηθεί το σύστημα, να κατανεμηθεί ομαλά ο όγκος των δικαιούχων και να αποφευχθεί ένα νέο «μπλακ άουτ».
Ως εκ τούτου η πλατφόρμα θα ανοίξει και πάλι σήμερα, Μεγάλη Τρίτη, με πρώτους τους δικαιούχους που ο ΑΦΜΙ τους λήγει σε 1-2-3.
Fuel Pass: Πώς θα γίνονται οι αιτήσεις
Η διαδικασία παραμένει η ίδια, αλλά το «παράθυρο» πρόσβασης διαμορφώνεται ως εξής:
- Τρίτη 7 Απριλίου 2026: Ανοίγει το σύστημα αποκλειστικά για τους δικαιούχους που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 1, 2 και 3.
- Τετάρτη 8 Απριλίου 2026: Τη σκυτάλη παίρνουν οι πολίτες με ΑΦΜ που λήγει σε 4, 5, 6 και 7.
- Πέμπτη 9 Απριλίου 2026: Αιτήσεις υποβάλλουν όσοι έχουν λήγοντα ΑΦΜ σε 8, 9 και 0.
Από την Παρασκευή 10 Απριλίου 2026, τα «διόδια» του ΑΦΜ καταργούνται. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή και ελεύθερα προσβάσιμη για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως ψηφίου, μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας στις 30 Απριλίου 2026.
Fuel Pass 2026: Έκτακτη σύσκεψη για την αποκατάσταση της πλατφόρμας - 30 είσοδοι το δευτερόλεπτο
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.