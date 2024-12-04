Καλάθι του Νοικοκυριού: Η λίστα με τα 671 προϊόντα - Εκπτώσεις μέχρι και 50%

Η λίστα για το Καλάθι του Νοικοκυριού αυξάνεται μέσα στον Δεκέμβρη σε 671 προϊόντα, στα οποία θα εφαρμοστεί μείωση τιμής, η οποία αγγίζει έως και το 50%, για την ελάφρυνση των οικονομικά ασθενέστερων.
Με εκατοντάδες ετικέτες για δεκάδες είδη πρώτης ανάγκης και για το σπίτι, αναμένεται το Καλάθι να προσφέρει στους καταναλωτές πλούτο επιλογών για πιο προσιτά ψώνια στο σούπερ μάρκετ.
Παρακάτω η αναλυτική λίστα με τα προϊόντα στο Καλάθι του Νοικοκυριού
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΙΜΗΣ (τελευταία ενημέρωση: 03/12/2024)
Εμπορική Ονομασία Προμηθευτή (για επώνυμα προϊόντα) ή PL
Επωνυμία προϊόντος
Αριθμός κωδικών
Ποσοστιαία μείωση τιμής ραφιού
Ημερομηνία εφαρμογής
ALFA-ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗ
ALFA Πίτες-σφολιάτες και συναφή
8
5% έως 10%
01/11/2024
ARLA FOODS ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕΕ
Καφές (διάφορες γεύσεις)
2
8%
05/11/2024
ARLA FOODS ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕΕ
ΦΡΕΣΚΟ ΤΥΡΙ ΚΡΕΜΑ ARLA LIGHT 16% 200G
1
8%
05/11/2024
ARLA FOODS ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕΕ
ΠΟΥΤΙΓΚΑ/ΚΡΕΜΑ ARLA PROTEIN (διάφορες γεύσεις)
3
10%
19/11/2024
ARLA FOODS ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕΕ
ΡΟΦΗΜΑ ΓΑΛΑ ARLA PROTEIN (ΣΟΚ.)
3
8%
19/11/2024
BARILLA HELLAS
Κριθαράκι MISKO (διάφορες συσκευασίες)
6
7% έως 12%
21/10/2024
BARILLA HELLAS
Μακαρόνια MISKO (διάφορες συσκευασίες)
15
5% έως 7%
23/10/2024
BEIERSDORF HELLAS
LIPOSAN (διάφορες συσκευασίες)
4
7%
21/10/2024
BEIERSDORF HELLAS
Hansaplast (διάφορες συσκευασίες)
2
7%
21/10/2024
COCA COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ
Φρουτοποτό FRULITE (διάφορες συσκευασίες)
9
8%
03/12/2024
COCA COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ
COCA COLA ZERO ΧΩΡΙΣ ΚΑΦΕΙΝΗ (διάφορες συσκευασίες)
2
6%
03/12/2024
COCA COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ
ΓΚΑΖΟΖΑ SPRITE ZERO (διάφορες συσκευασίες)
3
6%
03/12/2024
COCA COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ
ΑΝΑΨYKΤΙΚΟ SCHWEPPES PINK GRAPEFRUIT
2
6%
03/12/2024
COCA COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ
ΙΣΟΤΟΝΙΚΟ ΠΟΤΟ POWERADE
3
12%
03/12/2024
COCA COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ
ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ TSAKIRIS ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ
2
6%
03/12/2024
COLGATE PALMOLIVE
SOFLAN ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ 900ML
1
5%
21/10/2024
COLGATE PALMOLIVE
ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ SOUPLINE (διάφορες συσκευασίες)
8
12%-14%
19/11/2024
COLGATE PALMOLIVE
AJAX ΑΣΠΡΟΣ ΣΙΦΟΥΝΑΣ 1LT
2
5%
21/10/2024
COLGATE PALMOLIVE
ΥΓΡ.ΠΙΑΤΩΝ PALMOLIVE EXOT.ORC.675ML
1
8%
05/11/2024
COLGATE PALMOLIVE
ΟΔ/ΜΑ COLGATE (διάφορες συσκευασίες και είδη)
2
5% έως 8%
21/10/2024
COLGATE PALMOLIVE
ΟΔ/ΤΣΑ COLGATE (διάφορες συσκευασίες και είδη)
4
5% έως 8%
21/10/2024
COLGATE PALMOLIVE
ΣΤΟΜ/ΚΟ ΔΙΑ/ΜΑ PERIOGARD ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΥΛΩΝ 400ml
1
5%
21/10/2024
CONDITO
Κέτσαπ, μαγιονέζα
2
10% έως 14%
01/11/2024
ELAIS - UNILEVER HELLAS A.E.
CAJOLINE (διάφορες συσκευασίες)
25
5%
14/10/2024
ELAIS - UNILEVER HELLAS A.E.
ΟΜΟ ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 65 ΠΛ
1
8%
05/11/2024
ELAIS - UNILEVER HELLAS A.E.
ΧΛΩΡΙΝΗ KLINEX (διάφορες συσκευασίες)
8
7%
14/10/2024
ELAIS - UNILEVER HELLAS A.E.
ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΑ DOVE (διάφορες συσκευασίες)
14
7% έως 9%
05/11/2024
ELAIS - UNILEVER HELLAS A.E.
AIM ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ
4
6%
14/10/2024
ELAIS - UNILEVER HELLAS A.E.
AXE STICK
6
7%
14/10/2024
ELAIS - UNILEVER HELLAS A.E.
ULTREX ΣΑΜΠΟΥΑΝ
4
5%
14/10/2024
ELAIS - UNILEVER HELLAS A.E.
HELLMANNS ΣΑΛΤΣΕΣ
10
5%
14/10/2024
ELAIS - UNILEVER HELLAS A.E.
ZWAN LUNCHEON MEAT
3
8%
14/10/2024
ELBISCO AE
ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΒΟΣΙΝΑΚΗ
3
5% έως 7%
05/11/2024
ELBISCO AE
ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΒΟΣΙΝΑΚΗ
5
7%
29/10/2024
ELBISCO AE
ΚΕΙΚ, ΤΡΙΜΑ ΦΡΥΓΑΝΙΑΣ, ΜΑΓΙΑ
4
5% έως 8%
05/11/2024
EURIMAC
ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΜΑΚΒΕΛ (διάφορες συσκευασίες)
5
7%
29/10/2024
FRIESLAND CAMPINA HELLAS A.E.
GOUDA ΦΕΤΕΣ NOYNOY 340GR
1
10% έως 18%
29/10/2024
FRIESLAND CAMPINA HELLAS A.E.
ΚΡΕΜΕΣ ΝΟΥΝΟΥ (διάφορες συσκευασίες)
9
6%
29/10/2024
FRIESLAND CAMPINA HELLAS A.E.
ΜΠΙΣΚΟΤΟΚΡΕΜΑ ΝΟΥΝΟΥ ΣΕ ΣΚΟΝΗ 300G
1
6%
05/11/2024
FRIESLAND CAMPINA HELLAS A.E.
ΝΟΥΝΟΥ ΦΑΡΙΝ ΛΑΚΤΕ
3
6%
29/10/2024
FRIESLAND CAMPINA HELLAS A.E.
MILNER ΣΕ ΦΕΤΕΣ 300GR
1
10% έως 17%
29/10/2024
FRIESLAND CAMPINA HELLAS A.E.
ΓΑΛΑ ΝΟΥΝΟΥ (διάφορες μορφές και συσκευασίες)
8
6% έως 12%
29/10/2024
FRIESLAND CAMPINA HELLAS A.E.
ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΝΟΥΝΟΥ
2
5% έως 8%
29/10/2024
JACOBS DOUWE EGBERTS
ΚΑΦΕΣ (διάφορες συσκευασίες)
3
5% έως 8%
29/10/2024
JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ
Σαμπουάν, αφρόλουτρα και συναφή
17
5% έως 10%
23/10/2024
JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ
ΟΔΟΝΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ LISTERINE (διάφορες συσκευασίες)
4
5% έως 10%
22/10/2024
JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ
ΤΑΜΠΟΝ Ο.Β.
1
5% έως 8%
23/10/2024
JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ
DUCK TOTAL ACTION GEL 750ML
2
49% έως 50%
19/11/2024
JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ
PRONTO GLORY ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (διάφορες συσκευασίες)
3
17%
19/11/2024
JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ
PRONTO ΣΑΠΟΥΝΙ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ & ΕΠΙΠΛΑ (διάφορες συσκευασίες)
3
16%
19/11/2024
JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ
GLORY ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΑΠΟΥΝΙ
2
16%
19/11/2024
HALEON ΕΛΛΑΣ
COREGA POWER MAX
1
5% έως 15%
14/10/2024
LEADER AE
ΡΟΦΗΜΑΤΑ HIPRO/ALPRO
4
5% έως 20%
23/10/2024
LOREAL HELLAS
ΣΑΜΠΟΥΑΝ FRUCTIS (διάφορες συσκευασίες)
6
7%
05/11/2024
MARS HELLAS
BEN'S ΡΥΖΙ (διάφορες συσκευασίες)
4
5%
01/11/2024
MARS HELLAS
WHISKAS/PERFECT FIT/PEDIGREE/DENTASTIX τροφές για γάτες και σκύλους
10
8%
05/11/2024
MONDELEZ
ΤΥΡΙ COTTAGE CHEESE/PHILADELPHEIA
3
8% έως 10%
01/11/2024
MONDELEZ
ΓΛΥΚΑ ΚΑΙ ΚΡΟΥΑΣΑΝ 7 DAYS
5
8% Έως 20%
01/11/2024
NESTLE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ
ΤΡΟΦΗ ΓΑΤΑΣ GOURMEM REVELATIONS
3
8% έως 11%
03/12/2024
NESTLE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ
ΥΓΡΗ ΤΡΟΦΗ ΓΑΤΑΣ PURINA
3
6% έως 11%
04/12/2024
NESTLE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ
Κρέμα βρεφικής ηλικίας GERBER
2
6%
12/03/2024
NUMIL HELLAS A.E
APTAMIL 1 400GR (όλες οι ηλικίες)
3
5%
24/10/2024
NUMIL HELLAS A.E
HIPRO PUDDING (διάφορες γεύσεις)
3
7%
24/10/2024
NUMIL HELLAS A.E
ALPRO ΦΥΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ ΣΟΓΙΑΣ
2
5%
24/10/2024
NUTRIA Α.Ε.
ΙΩΝΙΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΚΛΑΣΙΚΟ
2
13%
25/11/2024
NUTRIA Α.Ε.
ΙΩΝΙΣ ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
3
13%
25/11/2024
PEPSICO HELLAS ABEE
ΣΝΑΚ LAY'S
3
10%
06/11/2024
PEPSICO HELLAS ABEE
ΔΡΑΚΟΥΛΙΝΙΑ CHEETOS 100G
1
9%
06/11/2024
PEPSICO HELLAS ABEE
ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ LAY'S
2
10%
06/11/2024
PEPSICO HELLAS ABEE
ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ/ΛΕΜΟΝΑΔΑ ΗΒΗ
3
11%
06/11/2024
PESCANOVA HELLAS
ΣΟΛΟΜΟΣ ΦΙΛΕΤΟ PESCANOVA
1
5% έως 8%
05/11/2024
PESCANOVA HELLAS
ΡΟΔΕΛΕΣ ΘΡΑΨΑΛΟΥ ΠΑΝΕ PESCANOVA CAPRITSOS 400G
1
8%
12/11/2024
PESCANOVA HELLAS
ΦΙΛΕΤΟ ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΥ ΠΑΝΕ PESCANOVA 2 ΤΕΜΑΧΙΑ 250G
1
8%
12/11/2024
PESCANOVA HELLAS
ΓΑΡΙΔΕΣ PESCANOVA ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΙΝΔΟΕΙΡΗΝΙΚΟΥ 350G
1
8%
12/11/2024
PESCANOVA HELLAS
ΓΑΡΙΔΟΜΑΚΑΡΟΝΑΔΑ PESCANOVA 310G
1
8%
12/11/2024
PESCANOVA HELLAS
ΓΑΡΙΔΕΣ ΠΑΝΕ PESCANOVA 240G
1
8%
12/11/2024
PESCANOVA HELLAS
FISH STICKS PESCANOVA 450G
1
18%
12/11/2024
PESCANOVA HELLAS
ΚΡΟΚΕΤΕΣ ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΥ PESKITOS 320G
1
18%
12/11/2024
PESCANOVA HELLAS
FISH STICKS PESCANOVA ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ 300G
1
18%
12/11/2024
PESCANOVA HELLAS
PESCANOVA ΦΙΛΕΤΟ ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΥ ΜΕ ΤΡΑΓΑΝΟ ΠΑΝΑΡΙΣΜΑ ΚΤΨ 250G
1
13%
08/11/2024
SEPTONA Α.Β.Ε.Ε.
ΜΑΝΤΗΛΙΑ ΝΤΕΜΑΚΙΓΙΑΖ (διάφορες συσκευασίες)
2
10% έως 12%
05/11/2024
SEPTONA Α.Β.Ε.Ε.
ΔΙΣΚΟΙ ΝΤΕΜΑΚΙΓΙΑΖ SETTE
2
10%
26/11/2024
SEPTONA Α.Β.Ε.Ε.
MY SOFT ΜΠΑΤΟΝΕΤΤΕΣ (διάφορες συσκευασίες)
3
11%
05/11/2024
SEPTONA Α.Β.Ε.Ε.
MY SOFT ΒΑΜΒΑΚΙ (διάφορες συσκευασίες)
3
12%
05/11/2024
SEPTONA Α.Β.Ε.Ε.
ΒΑΜΒΑΚΙ SEPTONA ECOLIFE 100G
1
8%
19/11/2024
SEPTONA Α.Β.Ε.Ε.
FEEL GOOD ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ
2
11%
05/11/2024
SEPTONA Α.Β.Ε.Ε.
FEEL GOOD ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ (διάφορες συσκευασίες)
8
11%
05/11/2024
SEPTONA Α.Β.Ε.Ε.
ΜΠΑΤΟΝΕΤΕΣ SEPTONA
4
7%
19/11/2024
SEPTONA Α.Β.Ε.Ε.
ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ SEPTONA (διάφορες συσκευασίες)
4
8%
19/11/2024
SEPTONA Α.Β.Ε.Ε.
YΠΟΣΕΝΤΟΝΑ SETTE
2
5%
26/11/2024
TOTTIS
ΓΛΥΚΑ SERENATA/AMARETTI/KOUKOUROUKOU
8
5% έως 7%
01/11/2024
TOTTIS
ΚΡΟΥΑΣΑΝ BINGO
2
5% έως 6%
05/11/2024
UPFIELD HELLAS
ALTIS Ελαιόλαδο (διάφορες κατηγορίες και συσκευασίες)
5
5% έως 8%
14/10/2024
ΑΛΦΑ ΓΕΥΣΗ ΕΔΕΣΜΑΤΑ ΑΒΕΕ
Ταραμοσαλάτες/αλοιφές/τζατζίκι και συναφή ΑΛΦΑ
14
8%
19/11/2024
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΙΝΔΟΣ
Κοτόπουλο, μέρη κοτόπουλου και παρασκευάσματα από κοτόπουλο (διάφορες συσκευασίες) ΠΙΝΔΟΣ
10
8%
19/11/2024
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΙΝΔΟΣ
ΑΣΠΡΑΔΙ ΑΥΓΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΑΥΓΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ 485ML
1
8%
19/11/2024
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΙΝΔΟΣ
ΑΥΓΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ LARGE 63-73G 6ΤΕΜ
1
8%
19/11/2024
ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΕ
REGINA GREEN ΡΟΛΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 2ΦΥΛΛΟ 310ΓΡ
1
24%
23/10/2024
ΒΙΤΟΜ Α.Β.Ε.Ε.
ΧΥΜΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΡΟΔΙ 250ML
1
11%
12/11/2024
ΒΙΤΟΜ Α.Β.Ε.Ε.
ΧΥΜΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ (διάφοροι) 1L
5
11%
12/11/2024
ΓΙΩΤΗΣ
ΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1Κ/12
1
9% έως 15%
16/10/2024
ΓΙΩΤΗΣ
ΓΙΩΤΗΣ SWEET&BALANCE ΣΟΚΟΛΑΤΑ
1
8%
1/11/2024
ΓΙΩΤΗΣ
ΖΑΧΑΡΗ FYTRO
2
7%
05/11/2024
ΓΙΩΤΗΣ
ΖΑΧΑΡΗ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗ 500 ΓΡ
1
8%
01/11/2024
ΓΙΩΤΗΣ
ΠΙΤΟΥΡΟ ΒΡΟΜΗΣ FYTRO 500G
1
7%
05/11/2024
ΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ ΣΤΙΓΜΗΣ
3
8%
1/11/2024
ΓΙΩΤΗΣ
ΚΡΕΜΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
3
8%
1/11/2024
ΓΙΩΤΗΣ
ΚΡΕΜΑ ΚΑΡΑΜΕΛΕ
1
8%
1/11/2024
ΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΣΕΣΤΕΣ ΑΝΘΟΣ
1
7%
05/11/2024
ΔΕΛΤΑ
ΓΑΛΑ ΜΙΛΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΡΟΦΗΜΑΤΑ
7
5% έως 8%
05/11/2024
ΔΕΛΤΑ
ΔΕΛΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
2
8%
01/11/2024
ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε.
ΤΥΡΙ ΔΩΔΩΝΗ ΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ (διάφορες συσκευασίες)
6
7%
12/11/2024
ION A.E.
ΙΟΝ ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 100G
1
9% έως 11%
12/11/2024
ION A.E.
ION KAKAO 125G
1
7% έως 10%
12/11/2024
ΚΥΚΝΟΣ
ΧΥΜΟΣ ΤΟΜΑΤΑΣ
1
15% έως 16%
16/10/2024
ΕΛΓΕΚΑ
SUNSWEET ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ
1
7% έως 10%
14/10/2024
ΕΛΓΕΚΑ
MINI BABYBEL
1
7% έως 10%
14/10/2024
ΕΛΓΕΚΑ
LA VACHE QUI RIT
5
7% έως 10%
14/10/2024
ΕΛΓΕΚΑ
FERRERO KINDER
5
7% έως 10%
14/10/2024
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ
ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΑΓΝΟ
2
7%
05/11/2024
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ
ΓΑΛΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗΣ ΡΟΔΟΠΗ ΕΛΑΦΡΥ 1,5% ΛΙΠ ΧΩΡΙΣ ΛΑΚΤΟΖΗ 1L
1
8%
05/11/2024
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ
ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ
10
8%
05/11/2024
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ
ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΜΗΛΟ 1ΛΤ
1
8%
05/11/2024
ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΕΥΡΗΚΑ/TOPINE (διάφορες συσκευασίες)
11
5% έως 8%
05/11/2024
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ ΙΚΕ
ΞΙΔΙ ΚΑΙ ΚΡΕΜΑ PAN
4
8%
05/11/2024
ΙΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ
ΚΡΕΜΑ ΒΑΛΣΑΜΙΚΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (διάφορες συσκευασίες)
3
10%
19/11/2024
ΙΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ
ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2
10%
19/11/2024
ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ Κ Ε AΒΕΕ ΚΑΛΑΣ
ΑΛΑΤΙ (διάφορες συσκευασίες)
3
10%
05/11/2024
ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ
ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΑΤΣΕΛΗΣ/ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ
5
5% έως 8%
05/11/2024
ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ
ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΠΑΞΑΜΑΣ ΧΑΡΟΥΠΙ 400G
1
7%
05/11/2024
ΚΟΝΤΖΟΓΛΟΥ ΑΦΟΙ ΑΒΕΕ
ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
1
5%
15/10/2024
ΚΟΝΤΖΟΓΛΟΥ ΑΦΟΙ ΑΒΕΕ
ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΙΣΙΤΟΥ ΣΤΙΓΜΗΣ ΚΑΙ ΚΡΕΜΕΣ
7
5%
15/10/2024
ΚΟΡΕ Α.Ε.
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΧΡΥΣΕΛΙΑ
2
7%
05/11/2024
ΚΟΡΕ Α.Ε.
ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ ΚΟΡΗ 1Λ
1
7%
05/11/2024
ΚΟΡΕ Α.Ε.
ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟ
2
7% έως 9%
05/11/2024
ΚΟΡΕ Α.Ε.
ΤΟΜΑΤΑ ΓΚΡΕΚΑ ΨΙΛΟΚOMMENH ΜΕΤ 400G
1
7%
05/11/2024
ΚΡΙ ΚΡΙ ΑΒΕΕ
ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΚΡΙ ΚΡΙ
2
7%
12/11/2024
ΚΡΙ ΚΡΙ ΑΒΕΕ
ΕΠΙΔΟΡΠΙΟ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ ΚΡΙ ΚΡΙ
5
11%
12/11/2024
ΛΙΩΣΗΣ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΠΑΛΛΗ ΙΚΕ
ΡΥΖΟΓΑΛΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ 180G
1
13%
19/11/2024
ΛΙΩΣΗΣ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΠΑΛΛΗ ΙΚΕ
ΚΡΕΜΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ ΒΑΝΙΛΙΑ 180G
1
13%
19/11/2024
ΜΕΓΑ Α.Ε.
ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ FRESΗ (διάφορες συσκευασίες)
4
8%
05/11/2024
ΜΕΓΑ Α.Ε.
ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ SANI FRESH MAXI PLUS 15T
1
8%
05/11/2024
ΜΕΓΑ Α.Ε.
ΥΓΡΟΜΑΝΤΗΛΑ WET HANKIES (διάφορες συσκευασίες)
5
8%
05/11/2024
ΜΕΓΑ Α.Ε.
ΒΑΜΒΑΚΙ ΜΕΓΑ
2
7%
05/11/2024
ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ
ΖΥΜΑΡΙΚΑ MELISSA (διάφορες συσκευασίες)
16
6% έως 12%
01/11/2024
ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.
ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΑΣ (3x200 gr) – πλήρες και light
2
5%
11/11/2024
ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.
ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΜΕΒΓΑΛ 900gr
1
5%
11/11/2024
ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.
ΜΕΒΓΑΛ ΡΥΖΟΓΑΛΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ
1
7%
12/11/2024
ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.
ΓΙΑΟΥΡ ΜΕΒΓΑΛ ΕΛΑΦΡ ΑΙΓΟΠΡΟΒΕΙΟ 220ΓΡ.
1
7%
12/11/2024
ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.
ΞΙΝΟΓΑΛΟ ΜΕΒΓΑΛ 500ML
1
7%
12/11/2024
ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.
ΖΕΛΕ RECOR ΚΕΡΑΣΙ /ΦΡΑΟΥΛΑ
3
7%
12/11/2024
ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.
ΦΕΤΑ ΠΟΠ ΜΕΒΓΑΛ ΣΕ ΑΛΜΗ 800G
1
6%
12/11/2024
ΜΙΝΕΡΒΑ
ΧΩΡΙΟ ΞΙΔΙ ΚΟΚΚΙΝΟ
1
5% έως 8%
14/10/2024
ΜΙΝΕΡΒΑ
NΙΚΗ ΕΛΑΙΟΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ
3
5% έως 8%
14/10/2024
ΜΙΝΕΡΒΑ
ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΦΑΣΤ SOFT
1
5% έως 8%
14/10/2024
ΜΙΝΕΡΒΑ
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΧΩΡΙΟ
4
7% Έως 10%
05/11/2024
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ
ΜΠΑΜΙΕΣ ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΗ 750G
1
13%
03/12/2024
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ
ΣΑΛΑΤΑ ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ 450G
1
13%
03/12/2024
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ
ΑΓΚΙΝΑΡΕΣ ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ 750G
1
13%
03/12/2024
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ
ΧΟΡΤΑ ΡΑΔΙΚΙΑ ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ 600G
1
13%
03/12/2024
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ
ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΦΕΤΕΣ 450G
1
13%
03/12/2024
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ
ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ 750G
1
13%
10/12/2024
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ
ΑΝΑΜΙΚΤΗ ΣΑΛΑΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ 450G
1
13%
03/12/2024
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ
ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΜΕ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ 750G
1
13%
03/12/2024
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ
ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΧΑΝΤΡΕΣ 600G
1
13%
03/12/2024
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ
ΒΙΔΕΣ ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΜΕ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ & ΚΑΡΟΤΟ 750G
1
13% έως 15%
03/12/2024
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ
ΠΕΝΕΣ ΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΙΤ. & ΒΑΣΙΛΙΚΟ 750ΓΡ.
1
13% έως 15%
03/12/2024
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ
ΠΕΝΕΣ ΜΕ ΣΠΑΝΑΚΙ 750ΓΡ.
1
13% έως 15%
03/12/2024
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ
ΦΥΛΛΟ ΣΦΟΛΙΑΤΑΣ / ΣΤΡΙΦΤΑΡΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΚΟ/ ΣΟΥΣΑΜΙΝΙΑ/ΤΥΡΟΠΙΤΑΚΙΑ / ΡΟΛΙΝΙΑ ΧΡΥΣΗ ΖΥΜΗ
5
13%
03/12/2024
ΜΥΛΟΙ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΥΛΟΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1KG ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
2
10% Έως 12%
01/11/2024
ΟΛΥΜΠΙΑ ΧΕΝΙΑ
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ XENIA (διάφορες συσκευασίες)
5
5% έως 6%
05/11/2024
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΦΟΙ Α.Ε.
ΧΑΛΒΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ (διάφορες συσκευασίες)
3
8%
12/11/2024
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΦΟΙ Α.Ε.
TAXINI ΟΛΥΜΠΟΣ (διάφορες συσκευασίες)
4
8%
12/11/2024
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΦΟΙ Α.Ε.
ΦΥΣΤΙΚΟΒΟΥΤΥΡΟ ΟΛΥΜΠΟΣ SUPERSPREAD
2
9%
12/11/2024
ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ Α.ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
ΚΟΝΣΕΡΒΕΣ ΤΟΝΟΥ GEISHA
2
12%
05/11/2024
ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ Α.ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
ΡΥΖΙ BALI
2
12%
05/11/2024
ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ
ORAL B ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ (διάφορες συσκευασίες)
3
6% έως 8%
15/10/2024
ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ
PAMPERS ACTIVE BABY
9
6% έως 10%
15/10/2024
ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ
ALWAYS ULTRA
3
12%
1/11/2024
ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ
ARIEL (Διάφορες συσκευασίες)
13
6% έως 8%
1/11/2024
ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ
FAIRY ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ
3
13% έως 15%
15/11/2024
ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ
LENOR ΕΝΙΣΧ.ΑΡΩΜ UNSTOPPABLE FRESH 140G
1
10%
26/11/2024
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. A.B.E.E.
ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΔΙΑΦΑΝΗ SANITAS (διάφορες συσκευασίες)
3
10%
26/11/2024
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. A.B.E.E.
ΧΑΡΤΙ SANITAS BAKE
4
10%
26/11/2024
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. A.B.E.E.
SANITAS ΑΝΤΙΚ/ΚΟ Χ.&ΑΛ/ΧΑΡΤΟ
1
10%
26/11/2024
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. A.B.E.E.
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ FINO
5
10%
26/11/2024
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. A.B.E.E.
ΚΟΛΩΝΙΑ ΜΥΡΤΩ ΛΕΜΟΝΙ 200ML
1
8%
26/11/2024
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. A.B.E.E.
ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΑ B.U. /ELODE
14
7% έως 8%
26/11/2024
ΣΤΕΡΓΙΟΥ Α.Ε.
ΓΛΥΚΑ, ΚΡΟΥΣΑΝ,ΚΕΙΚ ΣΤΕΡΓΙΟΥ
4
7%
05/11/2024
ΣΙΦΝΑΙΟΣ ΚΩΝ & ΣΙΑ ΟΕ
ΞΙΔΙ/ΜΗΛΟΞΙΔΟ ΠΑΡΟΣ
3
8% έως 9%
12/11/2024
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΑΚΗΣ Ν ΑΒΕΕ
ΓΛΥΚΑ ΚΑΙ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ «ΤΟ ΜΑΝΝΑ»
4
8%
05/11/2024
ΦΑΙΔΩΝ Α.Ε.
ΚΡΙΤΣΙΝΙΑ ΦΑΙΔΩΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΜΕ ΣΟΥΣΑΜΙ 400G
1
6%
19/11/2024
ΦΑΙΔΩΝ Α.Ε.
ΜΟΥΣΤΟΚΟΥΛΟΥΡΑ ΦΑΙΔΩΝ 400G
1
6%
19/11/2024
ΧΑΙΤΟΓΛΟΥ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε.
ΤΑΧΙΝΙ ΚΑΙ ΦΥΣΤΙΚΟΒΟΥΤΥΡΟ ΧΑΙΤΟΓΛΟΥ (διάφορες συσκευασίες)
8
6% έως 10%
01/11/2024
ΧΑΙΤΟΓΛΟΥ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε.
ΧΑΛΒΑΣ ΧΑΙΤΟΓΛΟΥ
2
14%
05/11/2024
ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
GREEN COLA PET 4Χ500ML
1
11%
02/11/2024
ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΑΝΘΡΑΚΟΥΧΟ ΝΕΡΟ ΖΑΓΟΡΙ ΛΕΜΟΝΙ ΚΟΥΤΙ 6Χ330ML
1
10%
02/11/2024
ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ Α.Ε.
ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ LARGE 63-73G+ 6T
1
8%
19/11/2024
ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ Α.Ε.
ΑΣΠΡΑΔΙ ΑΥΓΟΥ ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ 500ML
1
6%
19/11/2024
ΣΥΝΟΛΟ
671
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