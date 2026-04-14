Κοινωνικός Τουρισμός 2026-2027: Νωρίτερα οι αιτήσεις - Ποιοι είναι δικαιούχοι

Νωρίτερα σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, θα ανοίξει φέτος η πλατφόρμα για τις αιτήσεις των vouchers για τον Κοινωνικό Τουρισμό 2026-2027. Όπως έχει γίνει γνωστό οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στην πλατφόρμα της ΔΥΠΑ από την 1η Μαΐου.

Το πρόγραμμα φέτος περιλαμβάνει 300.000 επιταγές, με συνολικό προϋπολογισμό στα 50 εκατ. ευρώ. Κάθε επιταγή αντιστοιχεί σε έναν μοναδικό αριθμό για τον δικαιούχο και τα ωφελούμενα μέλη και καλύπτει έως έξι διανυκτερεύσεις σε καταλύματα που συμμετέχουν στο Μητρώο Παρόχων, με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Ωστόσο σε συγκεκριμένες περιοχές και ιδιαίτερα σε για Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν (μηδενική ιδιωτική συμμετοχή), ενώ στους δήμους της Β. Εύβοιας και του Έβρου καθώς και στη Θεσσαλία (πλην Σποράδων), μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν.

Η αλλαγή αυτή αποσκοπεί στην αποσυμφόρηση των καταλυμάτων τους μήνες αιχμής (Ιούλιο-Αύγουστο) και δίνει την ευκαιρία στους δικαιούχους να αξιοποιήσουν τις αργίες του Πάσχα και της άνοιξης σε πιο προσιτές τιμές.

Αύξηση επιδότησης

Όπως συνέβη και τα προηγούμενα χρόνια, οι τιμές επιδότησης προσαυξάνονται κατά 20% για τον μήνα αιχμής Αύγουστο (του 2026) και για τις περιόδους των Χριστουγέννων (2026) και του Πάσχα (2027). Η αυξημένη επιδότηση ισχύει για όλο τον χρόνο για τα καταλύματα Β. Εύβοιας, Έβρου και Θεσσαλίας (εκτός των Σποράδων).

Κοινωνικός Τουρισμός 2026-2027: Οι δικαιούχοι του προγράμματος

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι εργαζόμενοι/ες και άνεργοι/ες, οι οποίοι/ες :

είχαν 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του ΙΚΑ ΕΤΑΜ ή

έλαβαν από τον ΟΑΕΔ 50 ημέρες ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας ή

έλαβαν επιδότηση ανεργίας τουλάχιστον 2 μηνών (50 ημερήσια επιδόματα) ή

συγκεντρώνουν 50 ημέρες αθροιστικά από τα παραπάνω (ημέρες εργασίας, ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας και επιδότησης ανεργίας), καθώς και εγγεγραμμένοι άνεργοι/ες στο Ειδικό Μητρώο Ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων.

Το voucher για τους δικαιούχους

