Λιανεμπόριο: Οι «χαμηλές πτήσεις» των εκπτώσεων και η ύστατη ευκαιρία του Αυγούστου

Σανίδα σωτηρίας αναζητά μέσα στο καλοκαίρι ο κλάδος του λιανικού εμπορίου, με τους επιχειρηματίες του χώρου να εναποθέτουν όλες τους τις ελπίδες για τόνωση της κατανάλωσης στις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου, ενόψει της αυλαίας των εκπτώσεων και κόντρα στο κλίμα οικονομικής ανασφάλειας που διακατέχει εδώ και καιρό τα νοικοκυριά.

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